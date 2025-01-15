https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/orta-afrika-cumhuriyeti-liderinden-moskovaya-resmi-ziyaret-1092699208.html
Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret
Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret
Sputnik Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:03+0300
2025-01-15T12:03+0300
2025-01-15T12:23+0300
dünya
orta afrika cumhuriyeti
faustin-archange touadera
rusya
mihail bogdanov
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Bugün sabah erken saatlerde Rusya’ya gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından karşılandı.Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Touadera, 3-4 günlük ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-avrupaya-dogalgaz-tedariki-alicilarin-tutumuna-bagli-1092696153.html
orta afrika cumhuriyeti
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orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, rusya, mihail bogdanov
orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, rusya, mihail bogdanov
Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret
12:03 15.01.2025 (güncellendi: 12:23 15.01.2025)
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.
Bugün sabah erken saatlerde Rusya’ya gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından karşılandı.
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Touadera, 3-4 günlük ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planlıyor.