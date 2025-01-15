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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/orta-afrika-cumhuriyeti-liderinden-moskovaya-resmi-ziyaret-1092699208.html
Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret
Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret
Sputnik Türkiye
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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orta afrika cumhuriyeti
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Bugün sabah erken saatlerde Rusya’ya gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından karşılandı.Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Touadera, 3-4 günlük ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/rusya-avrupaya-dogalgaz-tedariki-alicilarin-tutumuna-bagli-1092696153.html
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orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, rusya, mihail bogdanov
orta afrika cumhuriyeti, faustin-archange touadera, rusya, mihail bogdanov

Orta Afrika Cumhuriyeti liderinden Moskova’ya resmi ziyaret

12:03 15.01.2025 (güncellendi: 12:23 15.01.2025)
© Sputnik / Yekaterina ŞtukinaOrta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Yekaterina Ştukina
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Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.
Bugün sabah erken saatlerde Rusya’ya gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından karşılandı.
Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Touadera, 3-4 günlük ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeyi planlıyor.
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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