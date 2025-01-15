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Novak Djokovic, tenisin efsane ismi Federer'i geçerek yeni bir rekora imza attı
Novak Djokovic, tenisin efsane ismi Federer'i geçerek yeni bir rekora imza attı
Sputnik Türkiye
Novak Djokovic, Avustralya Açık’taki ikinci tur maçını kazanarak, Grand Slam tarihindeki 430. maçına çıkarak Roger Federer'in "en fazla Grand Slam maçı oynayan... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T13:55+0300
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Ünlü tenis oyuncusu Novak Djokovic, tenis tarihinde en çok Grand Slam maçı oynayan Roger Federer'i geride bırakarak efsanevi kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Ünlü tenisçi Djokovic, 15 Ocak Çarşamba günü oynadığı maçtaki galibiyetiyle, kariyerinde toplamda 430 maça katılmış oldu.Novak Djokovic, 15 Ocak 2025’te Avustralya Açık'ta oynadığı ikinci tur karşılaşmasında Portekizli Jaime Faria’yı 6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2’lik skorla yenerek tarihe geçti. Bu zafer, Djokovic’in Grand Slam turnuvalarında 430. maçıydı ve Federer’in daha önceki rekorunu geride bırakmasını sağladı. 37 yaşındaki Sırp tenisçi, kariyerindeki bu önemli kilometre taşını Avustralya Açık’ta gerçekleştirdiği uzun ve zorlu mücadelelerden birinde elde etti. Turnuvada on kez şampiyonluk yaşamış olan Djokovic, Avustralya Açık’ta en fazla şampiyonluk kazanan oyuncu olma unvanını da taşıyor. Bu zaferin ardından, "Böylesine özel bir rekora ulaşmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Federer gibi bir efsaneyi geride bırakmak, bana olan sevgiyi ve tenisle olan bağımı bir kez daha pekiştiriyor" dedi.Djokovic’in tarihi zaferi, sadece kendi rekorunu değil, aynı zamanda tenis dünyasında yeni bir dönemin başladığının da bir göstergesi. Zira, Sırp tenisçi hâlihazırda 24 Grand Slam tekler şampiyonluğu ile tenis tarihinin en çok Grand Slam kazanan oyuncusu unvanına sahip. Federer’in rekorunu kırarak bir başka kilometre taşına ulaşan Djokovic, tenise olan tutkusunu ve çalışma azmini gösterdiği bu yeni dönemde, ilerleyen yıllarda daha fazla başarıya imza atmayı hedeflediğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/djokovic-sinir-disi-olayi-sonrasi-her-avustralya-ziyaretinde-hala-travma-yasadigini-acikladi-1092398994.html
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avustralya, novak djokovic, roger federer, avustralya açık, tenis turnuvası, grand slam şampiyonu, grand slam
avustralya, novak djokovic, roger federer, avustralya açık, tenis turnuvası, grand slam şampiyonu, grand slam

Novak Djokovic, tenisin efsane ismi Federer'i geçerek yeni bir rekora imza attı

13:55 15.01.2025
© AA / StringerSırp raket Novak Djokovic
Sırp raket Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Stringer
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Novak Djokovic, Avustralya Açık’taki ikinci tur maçını kazanarak, Grand Slam tarihindeki 430. maçına çıkarak Roger Federer'in "en fazla Grand Slam maçı oynayan tenisçi" rekorunu kırdı.
Ünlü tenis oyuncusu Novak Djokovic, tenis tarihinde en çok Grand Slam maçı oynayan Roger Federer'i geride bırakarak efsanevi kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Ünlü tenisçi Djokovic, 15 Ocak Çarşamba günü oynadığı maçtaki galibiyetiyle, kariyerinde toplamda 430 maça katılmış oldu.
Novak Djokovic, 15 Ocak 2025’te Avustralya Açık'ta oynadığı ikinci tur karşılaşmasında Portekizli Jaime Faria’yı 6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2’lik skorla yenerek tarihe geçti. Bu zafer, Djokovic’in Grand Slam turnuvalarında 430. maçıydı ve Federer’in daha önceki rekorunu geride bırakmasını sağladı.
37 yaşındaki Sırp tenisçi, kariyerindeki bu önemli kilometre taşını Avustralya Açık’ta gerçekleştirdiği uzun ve zorlu mücadelelerden birinde elde etti. Turnuvada on kez şampiyonluk yaşamış olan Djokovic, Avustralya Açık’ta en fazla şampiyonluk kazanan oyuncu olma unvanını da taşıyor.
Bu zaferin ardından, "Böylesine özel bir rekora ulaşmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Federer gibi bir efsaneyi geride bırakmak, bana olan sevgiyi ve tenisle olan bağımı bir kez daha pekiştiriyor" dedi.
Djokovic’in tarihi zaferi, sadece kendi rekorunu değil, aynı zamanda tenis dünyasında yeni bir dönemin başladığının da bir göstergesi. Zira, Sırp tenisçi hâlihazırda 24 Grand Slam tekler şampiyonluğu ile tenis tarihinin en çok Grand Slam kazanan oyuncusu unvanına sahip. Federer’in rekorunu kırarak bir başka kilometre taşına ulaşan Djokovic, tenise olan tutkusunu ve çalışma azmini gösterdiği bu yeni dönemde, ilerleyen yıllarda daha fazla başarıya imza atmayı hedeflediğini bildirmişti.
Djokovic, sınır dışı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
SPOR
Djokovic, sınır dışı olayı sonrası her Avustralya ziyaretinde hala travma yaşadığını açıkladı
6 Ocak, 17:29
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