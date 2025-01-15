https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/nato-genel-sekreteri-rutte-uye-ulkere-seslendi-savas-zamani-zihniyetine-gecme-zamani-1092716053.html

NATO Genel Sekreteri Rutte üye ülkelere seslendi: 'Savaş zamanı zihniyetine geçme zamanı'

NATO Genel Sekreteri Rutte üye ülkelere seslendi: 'Savaş zamanı zihniyetine geçme zamanı'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, savaşı önlemenin en iyi yolunun ona hazırlanmak olduğunu ve NATO... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:58+0300

2025-01-15T17:58+0300

2025-01-15T17:59+0300

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NATO Genelkurmay Başkanları, Mark Rutte'nin genel sekreterliğinde ilk kez, küresel zorluklarla mücadele etme gündemiyle bir araya geldi. Rutte burada yaptığı konuşmasında, gelecekteki güvenliğin tehlikede olduğunu öne sürdü.Rutte konuşmasında, "Bu arada terörizmden nükleer yayılmaya, bilgi kirliliğine ve iklim değişikliğine kadar birçok başka tehlike de devam ediyor. Dolayısıyla güvenlik tablosu iyi görünmüyor ancak onu korumak için ne yapmamız gerektiğini tam olarak biliyoruz" diye konuştu.Rutte, "Sağlam askeri planlarımız var. Güçlerimizin hazırlığı arttı. Askeri tatbikatlar daha büyük ve daha sık. Bunların hepsi gerekli ancak önümüzdeki dört veya beş yıl içinde yolumuza çıkacak tehlikelerle başa çıkmak için yeterli değil" değerlendirmesinde bulundu."Tekrarlamama izin verin; savaş zamanı zihniyetine geçme zamanı" uyarısını yineleyen Rutte, şöyle devam etti:NATO'nun en yüksek askeri otoritesi olan Askeri Komite 15-16 Ocak tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında Genelkurmay Başkanları formatında toplanıyor. Söz konusu toplantılarda ittifakın caydırıcılığı ve savunmasının daha da güçlendirilmesi, NATO'nun dünya çapındaki ortaklıklarının güçlendirilmesi ve Ukrayna ihtilafında Kiev'in desteklenmesi konuları ele alınması bekleniyor.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO'nun Moskova ile silahlı bir çatışmaya hazırlanmaya devam ettiğini ve ittifakın saldırgan tutumunun savunma planlama sürecinde dikkate alındığını dile getirmişti.Gruşko, Rusya'nın uzun vadede 'müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit' olarak ilan edildiğini hatırlatmış ve NATO'nun şu faaliyetleri gerçekleştirdiğini aktarmıştı:Gruşko, Moskova'nın askeri yeteneklerini göstermek de dahil olmak üzere doğrudan bir çatışmayı önlemeye çalıştığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/nato-genel-sekreteri-rutte-rusyanin-uc-ayda-urettigi-techizati-natonun-uretmesi-bir-yilini-aliyor-1092640758.html

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nato, mark rutte, aleksandr gruşko, ukrayna, rusya, rusya dışişleri bakanlığı