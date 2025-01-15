https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/narin-guran-cinayeti-davasinda-anneyle-ilgili-yeni-gelisme--1092714617.html

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'la ilgili yeni gelişme

Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran'la ilgili yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz edildi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:34+0300

2025-01-15T17:34+0300

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türkiye

narin güran

yüksel güran

nevzat bahtiyar

tutuklama

tutuklama kararı

ağırlaştırılmış müebbet

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sürdürülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan anne Yüksel Güran'ın avukatları tutukluluğuna itiraz etti. Tahliye talep ettiYüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.Nevzat Bahtiyar'ın avukatı da itiraz etmiştiÖte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.Ne ceza almışlardı?Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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