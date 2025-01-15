https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/mudur-yardimcisini-bicakla-yaralayan-ogrenci-gozaltina-alindi-saldirinin-nedeni-ortaya-cikti-1092718746.html

Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı: Saldırının nedeni ortaya çıktı

Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı: Saldırının nedeni ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de bir lise öğrencisi kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Saldırıda öğrencinin ikinci bıçak darbesini engelleyen müdür... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T19:41+0300

2025-01-15T19:41+0300

2025-01-15T19:47+0300

türkiye

büyükçekmece

lise

öğrenci

müdür yardımcılığı

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

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İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki erkek öğrenci müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına giderek bıçakla saldırdı.Okulun güvenlik kamerası görüntülerine göre odadan hızla çıkan öğrencinin arkasından, kan akan boyunu tutarak gelen kadın öğretmen yardım istedi.Saldırının nedeni devamsızlıkÖğrencinin odasına geldiği müdür yarımcısından devamsızlıklarının silinmesini talep ettiği ancak öğretmeninden olumsuz yanıt almasıyla boğazına bıçak saplamaya çalıştığı öğrenildi. Kadın öğretmen öğrencinin ikinci bıçak darbesini eliyle tutarak engelledi.Boğazından ve elinden yaralanan 44 yaşındaki S.Ç. arkadaşlarının yardımıyla götürüldüğü hastanede 5 dikiş atılarak, tedavi edildi.Öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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büyükçekmece, lise, öğrenci, müdür yardımcılığı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan