https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/mudur-yardimcisini-bicakla-yaralayan-ogrenci-gozaltina-alindi-saldirinin-nedeni-ortaya-cikti-1092718746.html
Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı: Saldırının nedeni ortaya çıktı
Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı: Saldırının nedeni ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de bir lise öğrencisi kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Saldırıda öğrencinin ikinci bıçak darbesini engelleyen müdür... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T19:41+0300
2025-01-15T19:41+0300
2025-01-15T19:47+0300
türkiye
büyükçekmece
lise
öğrenci
müdür yardımcılığı
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
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İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki erkek öğrenci müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına giderek bıçakla saldırdı.Okulun güvenlik kamerası görüntülerine göre odadan hızla çıkan öğrencinin arkasından, kan akan boyunu tutarak gelen kadın öğretmen yardım istedi.Saldırının nedeni devamsızlıkÖğrencinin odasına geldiği müdür yarımcısından devamsızlıklarının silinmesini talep ettiği ancak öğretmeninden olumsuz yanıt almasıyla boğazına bıçak saplamaya çalıştığı öğrenildi. Kadın öğretmen öğrencinin ikinci bıçak darbesini eliyle tutarak engelledi.Boğazından ve elinden yaralanan 44 yaşındaki S.Ç. arkadaşlarının yardımıyla götürüldüğü hastanede 5 dikiş atılarak, tedavi edildi.Öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/narin-guran-cinayeti-davasinda-anneyle-ilgili-yeni-gelisme--1092714617.html
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büyükçekmece, lise, öğrenci, müdür yardımcılığı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
büyükçekmece, lise, öğrenci, müdür yardımcılığı, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı: Saldırının nedeni ortaya çıktı
19:41 15.01.2025 (güncellendi: 19:47 15.01.2025)
Büyükçekmece'de bir lise öğrencisi kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Saldırıda öğrencinin ikinci bıçak darbesini engelleyen müdür yardımcısının hayati tehlikesi bulunmazken, öğrenci saklandığı yerde polis tarafından yakalandı.
İstanbul Büyükçekmece'de 16 yaşındaki erkek öğrenci müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına giderek bıçakla saldırdı.
Okulun güvenlik kamerası görüntülerine göre odadan hızla çıkan öğrencinin arkasından, kan akan boyunu tutarak gelen kadın öğretmen yardım istedi.
Saldırının nedeni devamsızlık
Öğrencinin odasına geldiği müdür yarımcısından devamsızlıklarının silinmesini talep ettiği ancak öğretmeninden olumsuz yanıt almasıyla boğazına bıçak saplamaya çalıştığı öğrenildi. Kadın öğretmen öğrencinin ikinci bıçak darbesini eliyle tutarak engelledi.
Boğazından ve elinden yaralanan 44 yaşındaki S.Ç. arkadaşlarının yardımıyla götürüldüğü hastanede 5 dikiş atılarak, tedavi edildi.
Öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.