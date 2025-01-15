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MİT’ten PKK’nın İran yapılanmasına operasyon
MİT’ten PKK’nın İran yapılanmasına operasyon
Sputnik Türkiye
PKK/KCK’nın İran’daki yapılanması olan YRK’nin kurucuları arasında bulunan Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod adlı Akam Şahe... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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MİT, terör örgütü PKK’nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
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mit, iran, irak, türkiye, pkk, kck, haberler

MİT’ten PKK’nın İran yapılanmasına operasyon

10:53 15.01.2025 (güncellendi: 10:57 15.01.2025)
© AAMİT operasyon
MİT operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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PKK/KCK’nın İran’daki yapılanması olan YRK’nin kurucuları arasında bulunan Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod adlı Akam Şahe, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MİT, terör örgütü PKK’nın sözde İran yapılanması sorumlularından İslam Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
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