https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mit-baskani-kalin-hamas-ile-gazzede-ateskes-muzakerelerini-gorustu-1092636793.html
MİT Başkanı Kalın, Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü
MİT Başkanı Kalın, Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü
Sputnik Türkiye
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T21:13+0300
2025-01-13T21:13+0300
2025-01-13T21:13+0300
israil- filistin çatışması
ibrahim kalın
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mit
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.Kalın ile Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konuşuldu.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas yetkilileri ile yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/israil---hamas-arasinda-esir-takasinda-yuzde-90-anlasmaya-varildi-iddiasi-ordu-gazzeden-cekilme-1092582238.html
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MİT Başkanı Kalın, Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile görüştü. Görüşmede, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusunda telefonda görüştü.
Kalın ile Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri konusundaki görüşmesinde, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konuşuldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas yetkilileri ile yapılan görüşmede, müzakerelerde katedilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken, ateşkes çabalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.