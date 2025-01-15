https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meteoroloji-25-ile-kar-uyarisi-yapti-saatte-60-km-hizla-gelen-firtina-radara-yansidi-yilin-ilk-1092684855.html

Meteoroloji 25 ile kar uyarısı yaptı, saatte 60 km hızla gelen fırtına radara yansıdı: 'Yılın ilk büyük hava dalgası'

Meteoroloji 25 ile kar uyarısı yaptı, saatte 60 km hızla gelen fırtına radara yansıdı: 'Yılın ilk büyük hava dalgası'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 15 Ocak hava durumu İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını gösterdi. Bugün 25... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T07:21+0300

2025-01-15T07:21+0300

2025-01-15T07:21+0300

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Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla kış mevsimini tam anlamıyla yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün 25 ilde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.15 Ocak hava durumu nasıl olacak?Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güneybatısı gibi geniş bir alanda yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülse de, Trakya, İç Anadolu’nun yüksek bölgeleri ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.Hava sıcaklıkları nasıl seyredecek?Hava sıcaklıkları, Trakya’da mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredecek. Kuzey kıyılarında normal seviyelerde olan sıcaklıklar, ülkenin diğer bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacak. Bu durum, özellikle güney bölgelerde nispeten daha ılık bir hava yaşanacağını gösteriyor.Rüzgar kuvvetleniyorMeteoroloji, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesini bekliyor. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının zaman zaman 40-60 km/saat seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.Meteoroloji’den kritik uyarılarYağışların etkili olacağı bölgelerBugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den önemli tavsiyelerMeteoroloji, çığ tehlikesi, buzlanma, don ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.Bugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi’nde kar ve kuvvetli rüzgarMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer illerde yağmur etkili olacak. Bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.Ege Bölgesi’nde sağanak yağış ve sisEge Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli esecek.Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısıAkdeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında. Özellikle Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.İç Anadolu’da kar ve yağmurİç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karaman hariç diğer illerde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.Batı Karadeniz’de kar yağışıBatı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis görülebilir.Orta ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesiOrta ve Doğu Karadeniz’de yağmur etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.Doğu Anadolu’da çığ uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında kar yağışı etkili olacak. Çığ tehlikesi bulunan dik ve eğimli yamaçlar için uyarı yapıldı.Güneydoğu Anadolu’da sis ve pus etkili olacakGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sosyal-medyanin-sevilen-cifti-seda-ve-nisan-ozkandan-uzucu-haber-bebeklerini-kaybettiklerini-1092684289.html

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