Meteoroloji 25 ile kar uyarısı yaptı, saatte 60 km hızla gelen fırtına radara yansıdı: 'Yılın ilk büyük hava dalgası'
© AA / Salih BaranEdirne'de kar yağışı
© AA / Salih Baran
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Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre, 15 Ocak hava durumu İzlanda kaynaklı soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağını gösterdi. Bugün 25 ilde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Trakya, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklenirken, çığ ve buzlanma uyarıları yapıldı.
Türkiye, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla kış mevsimini tam anlamıyla yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, bugün 25 ilde kar yağışı bekleniyor. Yağışlar, Marmara, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
15 Ocak hava durumu nasıl olacak?
Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güneybatısı gibi geniş bir alanda yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülse de, Trakya, İç Anadolu’nun yüksek bölgeleri ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Antalya’nın doğu ilçelerinde ise yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıkları nasıl seyredecek?
Hava sıcaklıkları, Trakya’da mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredecek. Kuzey kıyılarında normal seviyelerde olan sıcaklıklar, ülkenin diğer bölgelerinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacak. Bu durum, özellikle güney bölgelerde nispeten daha ılık bir hava yaşanacağını gösteriyor.
Rüzgar kuvvetleniyor
Meteoroloji, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesini bekliyor. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının zaman zaman 40-60 km/saat seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den kritik uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Antalya’nın doğu ilçelerinde öğle saatlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi.
Buzlanma ve Don Olayı: İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayına dikkat çekildi. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Yağışların etkili olacağı bölgeler
Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den önemli tavsiyeler
Meteoroloji, çığ tehlikesi, buzlanma, don ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulandı.
Bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi’nde kar ve kuvvetli rüzgar
Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, diğer illerde yağmur etkili olacak. Bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.
Çanakkale: 5°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Edirne: 2°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
İstanbul: 7°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Kırklareli: 3°C, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
Ege Bölgesi’nde sağanak yağış ve sis
Ege Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Kütahya ve Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar, kuzey yönlerden kuvvetli esecek.
Afyonkarahisar: 11°C, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Denizli: 16°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İzmir: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Muğla: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı
Akdeniz Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında. Özellikle Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Adana: 20°C, parçalı zamanla çok bulutlu.
Antalya: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.
Hatay: 17°C, parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Mersin: 20°C, parçalı zamanla çok bulutlu.
İç Anadolu’da kar ve yağmur
İç Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Karaman hariç diğer illerde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir.
Ankara: 8°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Eskişehir: 9°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu.
Konya: 12°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Sivas: 10°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.
Batı Karadeniz’de kar yağışı
Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis görülebilir.
Bolu: 7°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.
Düzce: 7°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Sinop: 12°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Zonguldak: 8°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Orta ve Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi
Orta ve Doğu Karadeniz’de yağmur etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Amasya: 8°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Artvin: 10°C, çok bulutlu.
Samsun: 9°C, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.
Trabzon: 11°C, çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.
Doğu Anadolu’da çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin güneybatısında kar yağışı etkili olacak. Çığ tehlikesi bulunan dik ve eğimli yamaçlar için uyarı yapıldı.
Erzurum: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ilçelerinde kar yağışlı.
Kars: -1°C, parçalı zamanla çok bulutlu.
Malatya: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.
Van: 6°C, parçalı zamanla çok bulutlu.
Güneydoğu Anadolu’da sis ve pus etkili olacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Gaziantep: 14°C, parçalı bulutlu.
Siirt: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.
Şanlıurfa: 16°C, parçalı bulutlu.