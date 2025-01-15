https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meteorolojiden-22-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-yarina-dikkat-cok-kuvvetli-geliyor-1092707321.html

Meteoroloji'den 22 il için kar yağışı uyarısı: Yarına dikkat, çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den 22 il için kar yağışı uyarısı: Yarına dikkat, çok kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğ, haritalı tahminini güncelledi. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Trabzon’un doğusu, Rize ve... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T15:25+0300

2025-01-15T15:25+0300

2025-01-15T15:25+0300

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Yurdun batı ve iç bölgelerinde kuvvetli yağışlar etkisini sürdürürken, Edirne ve Kırklareli'ye yeni uyarı geldi. İstanbul'un kapısına dayanan kar yağışı ve soğuk havayla beraber kar yağşı beklentileri arttı. İBB AKOM, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının yarına kadar etkili olacağını söyledi ancak 16 Ocak'ta megkanette hava sıcakları yine mevsim normallerinde.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Doğu Karadeniz’de kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Trabzon’un doğusu, Rize çevresi ve Artvin’in kuzey ile doğu bölgelerinde etkili olacak yağışların, 700 metre üzeri rakımlarda yoğun kar şeklinde olacağı açıklandı. Yer yer 20 santimetreyi aşacak kar kalınlığı nedeniyle bölgedeki vatandaşlara uyarı yapıldı.22 i̇lde kar yağışı görülecekMeteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre, yarın Türkiye genelinde batı ve iç bölgeler dahil olmak üzere 22 ilde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz dışında Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da bazı kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebileceği tahmin ediliyor.Karne gününde hava nasıl olacak?Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların perşembe günü kuzey ve doğu bölgelerde etkili olacağını belirtti. Çelik, cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında yağış beklenmediğini ifade ederek, "Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor" dedi.Hafta sonunda Karadeniz’de yağış sürecekHafta sonunda yağışların büyük oranda duracağını kaydeden Çelik, yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de hafif yağış geçişlerinin görüleceğini aktardı. Ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.İstanbul’da yağış azalıyorMarmara Bölgesi için de açıklamalarda bulunan Çelik, İstanbul’da yarın yağmur beklendiğini, perşembe günü ise Anadolu Yakası’nda kısa süreli yağış olabileceğini belirtti. Cuma gününden itibaren İstanbul’da birkaç gün boyunca yağış görülmeyecek ve hava parçalı az bulutlu olacak.

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türkiye

doğu karadeniz

doğu anadolu

istanbul

istanbul kar yağışı

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