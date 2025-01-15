https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-dususunu-surduruyor-1092719871.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'de sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T20:25+0300
2025-01-15T20:25+0300
2025-01-15T20:31+0300
ekonomi
fatih karahan
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da 'Türkiye’de Enflasyon Görünümü' başlıklı bir sunum yaptı.Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü ifade eden Karahan, hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kaldığını buna geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin neden olduğunu açıkladı.Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.Fatih Karahan Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü ve K hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.TCMB Başkanı Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini belirtti.Karahan, Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini ve KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-abonman-ucretleri-zamlandi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-2025-tam-aylik-akbil-kac-tl-1092704118.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd40148832bd9897dc0ee704f451a212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih karahan, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
fatih karahan, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor
20:25 15.01.2025 (güncellendi: 20:31 15.01.2025)
İngiltere'de sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da 'Türkiye’de Enflasyon Görünümü' başlıklı bir sunum yaptı.
Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü ifade eden Karahan, hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kaldığını buna geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin neden olduğunu açıkladı.
Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.
Fatih Karahan Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü ve K hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.
TCMB Başkanı Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini belirtti.
Karahan, Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini ve KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.