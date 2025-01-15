https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-dususunu-surduruyor-1092719871.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyon düşüşünü sürdürüyor

Sputnik Türkiye

İngiltere'de sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirtti. Karahan, hane halkı enflasyon beklentilerinde de... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T20:25+0300

2025-01-15T20:25+0300

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ekonomi

fatih karahan

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da 'Türkiye’de Enflasyon Görünümü' başlıklı bir sunum yaptı.Enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü ifade eden Karahan, hizmet enflasyonunun yüksek seviyelerde kaldığını buna geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin neden olduğunu açıkladı.Kira enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Karahan, sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini kaydetti.Fatih Karahan Kurumsal enflasyon beklentilerinde de olumlu yönde gelişmeler görüldüğünü ve K hane halkı enflasyon beklentilerinde de iyileşmelerin başladığını bildirdi.TCMB Başkanı Karahan, mücevher hariç tüketim malları ithalatının ılımlı seyrettiğini belirtti.Karahan, Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini ve KKM hesaplarının sınırlı bir bölümünün dövize döndüğünü dile getirdi.

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fatih karahan, merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon