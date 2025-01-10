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Yediği 'kumpir' öldürdü iddiası: Otopsi sonucu bekleniyor
Yediği 'kumpir' öldürdü iddiası: Otopsi sonucu bekleniyor
Sputnik Türkiye
İzmir'de Servet Polat isimli kadının, yediği kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Otopsi sonucu beklenirken, işletme hakkında soruşturma başlatıldı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:06+0300
2025-01-10T14:06+0300
yaşam
izmir
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toplu zehirlenme
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ölüm
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kumpir
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İzmir Buca'da kumpir yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Servet Polat'ın ailesi işletme sahiplerinden şikayetçi oldu. Polat'ın otopsi sonucu beklenirken işletme kapatıldı. Aynı işletmeden kumpir yiyen 4 kişinin daha zehirlendikleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları ortaya çıktı. İzmir Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Servet Polat, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü.İki kez hastaneye gitti, evinde hayatını kaybettiErtesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi. Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Polise kumpir yedikten sonra iki kez hastaneye gittiklerini anlatan aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu.Dört kişi daha şikayetçi olduAynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı.Otopsi sonucu bekleniyorİzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verilirken, konunun detaylıca araştırılmasını isteyen aile üyeleri, annelerinin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı detaylı otopsi sonucuna göre hukuki mücadele başlatacak."Bahar Zeyrek, annelerinin hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu, daha önce de aynı işletmede yemek yediklerini söyledi. Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını vurgulayan Zeyrek, "Arkadaşlarım da orada kumpir yemişler, onlar da zehirlenmişler. Bizim yediğimiz kumpirde havuç tarator, tavuk, sosisli bir meze vardı. Annem yerken, 'Bahar benim midem çok bulanıyor' dedi. 'Anne yiyemiyorsan bırak artık yeme' dedim ama yemişti. Oğlum da pizza istemişti. Pizza gelene kadar oğlum da kumpir yedi. Oğlum hala ishal. Ağrısı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.Zeyrek, iş yerinin kusurlu olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu: "Annemin vefat ettiği gün polisler eve geldi. Polis ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmeden numune alındığını, otopsi ile beraber her şeyin ortaya çıkacağını söylediler. Şu an annemin otopsi sonucunu bekliyoruz. Otopsi sonucu çıktıktan sonra mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an o işletme kapatıldı. Sorumlular bunun hesabını verecek."
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izmir, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, ölüm, hayatını kaybetti, kumpir
izmir, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, ölüm, hayatını kaybetti, kumpir

Yediği 'kumpir' öldürdü iddiası: Otopsi sonucu bekleniyor

14:06 10.01.2025
kumpir
kumpir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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İzmir'de Servet Polat isimli kadının, yediği kumpirden zehirlenerek öldüğü iddia edildi. Otopsi sonucu beklenirken, işletme hakkında soruşturma başlatıldı.
İzmir Buca'da kumpir yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Servet Polat'ın ailesi işletme sahiplerinden şikayetçi oldu. Polat'ın otopsi sonucu beklenirken işletme kapatıldı. Aynı işletmeden kumpir yiyen 4 kişinin daha zehirlendikleri gerekçesiyle şikayetçi oldukları ortaya çıktı.
İzmir Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Servet Polat, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine döndü.

İki kez hastaneye gitti, evinde hayatını kaybetti

Ertesi gün rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurdu, acil servisteki tedavileri sonrası taburcu edildi. Murat Polat, olaydan 2 gün sonra evde dinlenen annesi Servet Polat'ı tuvalette hareketsiz halde buldu. Eve gelen sağlık ekipleri, Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polise kumpir yedikten sonra iki kez hastaneye gittiklerini anlatan aile üyeleri, söz konusu işletmeden şikayetçi oldu.

Dört kişi daha şikayetçi oldu

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı.

Otopsi sonucu bekleniyor

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verilirken, konunun detaylıca araştırılmasını isteyen aile üyeleri, annelerinin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı detaylı otopsi sonucuna göre hukuki mücadele başlatacak.
"Bahar Zeyrek, annelerinin hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu, daha önce de aynı işletmede yemek yediklerini söyledi. Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını vurgulayan Zeyrek, "Arkadaşlarım da orada kumpir yemişler, onlar da zehirlenmişler. Bizim yediğimiz kumpirde havuç tarator, tavuk, sosisli bir meze vardı. Annem yerken, 'Bahar benim midem çok bulanıyor' dedi. 'Anne yiyemiyorsan bırak artık yeme' dedim ama yemişti. Oğlum da pizza istemişti. Pizza gelene kadar oğlum da kumpir yedi. Oğlum hala ishal. Ağrısı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Zeyrek, iş yerinin kusurlu olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu: "Annemin vefat ettiği gün polisler eve geldi. Polis ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmeden numune alındığını, otopsi ile beraber her şeyin ortaya çıkacağını söylediler. Şu an annemin otopsi sonucunu bekliyoruz. Otopsi sonucu çıktıktan sonra mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an o işletme kapatıldı. Sorumlular bunun hesabını verecek."
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