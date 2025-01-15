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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
Sputnik Türkiye
Gazze’de ilan edilen ateşkes kararının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sürece ilişkin kritik açıklamalarda... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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Katar Başbakanı Al Sani, basın toplantısında Gazze Şeridi'nde düzenlenen ateşkes hakkında konuştu.İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği açıklandı. Dışişleri Bakanı Al Sani, sürecin başarılı olması için uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.Al Sani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak

22:12 15.01.2025
© AA / Mehmet Serkan ŞafakKatar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Mehmet Serkan Şafak
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Gazze’de ilan edilen ateşkes kararının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sürece ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini duyuran Al Sani, anlaşmanın detaylarını paylaştı ve taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Katar Başbakanı Al Sani, basın toplantısında Gazze Şeridi'nde düzenlenen ateşkes hakkında konuştu.
İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği açıklandı. Dışişleri Bakanı Al Sani, sürecin başarılı olması için uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.
Al Sani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.
Ateşkesin 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı.
Anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor.
Katar, Mısır ve ABD’nin anlaşmanın uygulanmasını takip edeceği belirtildi.
Uygulama süreci saat saat izlenecek ve anlaşmanın ileri aşamalara taşınması hedeflenecek.
Denetleme mekanizması kapsamında tüm tarafların Mısır’da bulunacağı ifade edildi.
İsrail Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
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