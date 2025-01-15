https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/katar-basbakani-ve-disisleri-bakani-al-sani-gazzede-ateskes-19-ocakta-baslayacak-1092724704.html
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
Sputnik Türkiye
Gazze’de ilan edilen ateşkes kararının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sürece ilişkin kritik açıklamalarda... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T22:12+0300
2025-01-15T22:12+0300
2025-01-15T22:12+0300
dünya
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
gazze ablukası
filistin
israil-filistin
filistin sorunu
filistin uzlaşısı
filistin yönetimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091275692_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_1ea5dc0ff8661dc49894e48a2040e77d.jpg
Katar Başbakanı Al Sani, basın toplantısında Gazze Şeridi'nde düzenlenen ateşkes hakkında konuştu.İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği açıklandı. Dışişleri Bakanı Al Sani, sürecin başarılı olması için uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.Al Sani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html
gazze
gazze şeridi
gazze limanı
filistin
amerika birleşik devletleri
mısır
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/07/1091275692_290:0:2251:1471_1920x0_80_0_0_088d8b0fb482df8079935335101a64cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi, amerika birleşik devletleri, mısır, doha
gazze, gazze şeridi, gazze limanı, gazze ablukası, filistin, israil-filistin, filistin sorunu, filistin uzlaşısı, filistin yönetimi, amerika birleşik devletleri, mısır, doha
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
Gazze’de ilan edilen ateşkes kararının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sürece ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Ateşkesin 19 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini duyuran Al Sani, anlaşmanın detaylarını paylaştı ve taraflara anlaşmaya bağlı kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Katar Başbakanı Al Sani, basın toplantısında Gazze Şeridi'nde düzenlenen ateşkes hakkında konuştu.
İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe gireceği açıklandı. Dışişleri Bakanı Al Sani, sürecin başarılı olması için uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.
Al Sani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası
konusunda anlaşmaya varıldı.
Ateşkesin 19 Ocak 2025 tarihinde
yürürlüğe gireceği açıklandı.
Anlaşmanın ilk aşaması, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve yaralıların tedavisine öncelik verilmesini içeriyor.
Katar, Mısır ve ABD’nin anlaşmanın uygulanmasını takip edeceği belirtildi.
Uygulama süreci saat saat izlenecek ve anlaşmanın ileri aşamalara taşınması hedeflenecek.
Denetleme mekanizması kapsamında tüm tarafların Mısır’da bulunacağı
ifade edildi.