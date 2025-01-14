Los Angeles yangınından çarpıcı kareler

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Göze çarpan bir diğer durum ise, eyalet genelinde yangınları söndürecek su rezervlerinin bulunmaması veya az olması. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları dikkat çekiyor. Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.