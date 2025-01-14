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Los Angeles yangınından çarpıcı kareler
Los Angeles yangınından çarpıcı kareler
Sputnik Türkiye
ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar giderek yayılmaya ve dokunduğu her alanı küle çevirmeye devam ediyor. Su rezervlerinde... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, california, kaliforniya, los angeles, orman yangını, yangın, yangın söndürme
фото, fotoğraf, fotoğraf, california, kaliforniya, los angeles, orman yangını, yangın, yangın söndürme

Los Angeles yangınından çarpıcı kareler

16:55 14.01.2025 (güncellendi: 16:59 14.01.2025)
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ABD'nin Los Angeles kentinde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangınlar giderek yayılmaya ve dokunduğu her alanı küle çevirmeye devam ediyor. Su rezervlerinde sıkıntıların yangın söndürmeyi zorlaştırdığı bölgelerde bir de sert Santa Ana rüzgarları yangını körüklüyor.
© Tayfun Coşkun

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangınlar yaklaşık bir haftadır devam etmekte. Şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü bildirilen yangınlar birçok kişiyi yaraladı ve evlerinden etti. 23 kişinin kayıp olduğu söyleniyor.

ABD&#x27;nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangınlar yaklaşık bir haftadır devam etmekte. Şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü bildirilen yangınlar birçok kişiyi yaraladı ve evlerinden etti. 23 kişinin kayıp olduğu söyleniyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© Tayfun Coşkun

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan yangınlar yaklaşık bir haftadır devam etmekte. Şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü bildirilen yangınlar birçok kişiyi yaraladı ve evlerinden etti. 23 kişinin kayıp olduğu söyleniyor.

© Tayfun Coşkun

Los Angeles'taki Palisades yangınlarında 23 bin dönümden fazla alan kül olurken pazartesi akşamı itibariyle yalnızca yüzde 14 oranında kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Los Angeles&#x27;taki Palisades yangınlarında 23 bin dönümden fazla alan kül olurken pazartesi akşamı itibariyle yalnızca yüzde 14 oranında kontrol altına alındığı bildirilmişti. - Sputnik Türkiye
2/7
© Tayfun Coşkun

Los Angeles'taki Palisades yangınlarında 23 bin dönümden fazla alan kül olurken pazartesi akşamı itibariyle yalnızca yüzde 14 oranında kontrol altına alındığı bildirilmişti.

© Lokman Vural Elibol

Yangının söndürüldüğü bölgelerde yağmacılık ve kundakçılık vakaları baş gösteriyor. Kundakçılıktan bir kişi gözaltına alınırken en az dokuz kişinin yanan binalardaki değerli eşyaları almaya çalışırken yetkililer tarafından yakalandığı belirtiliyor.

Yangının söndürüldüğü bölgelerde yağmacılık ve kundakçılık vakaları baş gösteriyor. Kundakçılıktan bir kişi gözaltına alınırken en az dokuz kişinin yanan binalardaki değerli eşyaları almaya çalışırken yetkililer tarafından yakalandığı belirtiliyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© Lokman Vural Elibol

Yangının söndürüldüğü bölgelerde yağmacılık ve kundakçılık vakaları baş gösteriyor. Kundakçılıktan bir kişi gözaltına alınırken en az dokuz kişinin yanan binalardaki değerli eşyaları almaya çalışırken yetkililer tarafından yakalandığı belirtiliyor.

© Tayfun Coşkun

Göze çarpan bir diğer durum ise, eyalet genelinde yangınları söndürecek su rezervlerinin bulunmaması veya az olması. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları dikkat çekiyor. Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

Göze çarpan bir diğer durum ise, eyalet genelinde yangınları söndürecek su rezervlerinin bulunmaması veya az olması. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları dikkat çekiyor. Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı&#x27;nın &quot;onarım nedeniyle kapalı&quot; olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı. - Sputnik Türkiye
4/7
© Tayfun Coşkun

Göze çarpan bir diğer durum ise, eyalet genelinde yangınları söndürecek su rezervlerinin bulunmaması veya az olması. Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında kullanılması gereken ancak onarım nedeniyle kapalı olan kritik su rezervuarları dikkat çekiyor. Orman yangınları başladığında kentin su altyapısı için kritik öneme sahip yaklaşık 117 milyon galon su kapasiteli Santa Ynez Rezervuarı'nın "onarım nedeniyle kapalı" olması yangınla mücadelede yaşanan zorlukları artırdı.

© Tayfun Coşkun

Palisades bölgesindeki yangınlarda yüzbinlerce insan evlerinden tahliye edildi. Evleri kül olanların yeni ev arayışı ise fırsatçıların ilgisini çekti. Yangın bölgelerinde yeni ev bulmak isteyen insanlar, fiyatların normalden iki katı fazlaya çıktığını belirtiyor.

Palisades bölgesindeki yangınlarda yüzbinlerce insan evlerinden tahliye edildi. Evleri kül olanların yeni ev arayışı ise fırsatçıların ilgisini çekti. Yangın bölgelerinde yeni ev bulmak isteyen insanlar, fiyatların normalden iki katı fazlaya çıktığını belirtiyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© Tayfun Coşkun

Palisades bölgesindeki yangınlarda yüzbinlerce insan evlerinden tahliye edildi. Evleri kül olanların yeni ev arayışı ise fırsatçıların ilgisini çekti. Yangın bölgelerinde yeni ev bulmak isteyen insanlar, fiyatların normalden iki katı fazlaya çıktığını belirtiyor.

© Tayfun Coşkun

Yangının büyümesinde Santa Ana rüzgarları da büyük rol oynuyor. Doğu ve kuzeydoğudan esen Santa Ana rüzgarlarının Salı günü tekrardan hızlanarak saatte 112 kilometre hıza çıkabileceği söyleniyor. Bu da, eğer söndürülmezse, yangının daha fazla körükleneceği anlamına geliyor.

Yangının büyümesinde Santa Ana rüzgarları da büyük rol oynuyor. Doğu ve kuzeydoğudan esen Santa Ana rüzgarlarının Salı günü tekrardan hızlanarak saatte 112 kilometre hıza çıkabileceği söyleniyor. Bu da, eğer söndürülmezse, yangının daha fazla körükleneceği anlamına geliyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© Tayfun Coşkun

Yangının büyümesinde Santa Ana rüzgarları da büyük rol oynuyor. Doğu ve kuzeydoğudan esen Santa Ana rüzgarlarının Salı günü tekrardan hızlanarak saatte 112 kilometre hıza çıkabileceği söyleniyor. Bu da, eğer söndürülmezse, yangının daha fazla körükleneceği anlamına geliyor.

© Tayfun Coşkun

Binlerce dönümlük arazilerin kül olduğu bölgelerde yangına müdahale etmek için kullanılan pembe renkli yangın yavaşlatıcı Los Angeles'ı pembeye boyuyor. Uçaklardan atılan bu pembe renkli toz, alevlerin çevredeki bitki örtüsüne veya yanma riski taşıyan bölgelere püskürtülerek yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Binlerce dönümlük arazilerin kül olduğu bölgelerde yangına müdahale etmek için kullanılan pembe renkli yangın yavaşlatıcı Los Angeles&#x27;ı pembeye boyuyor. Uçaklardan atılan bu pembe renkli toz, alevlerin çevredeki bitki örtüsüne veya yanma riski taşıyan bölgelere püskürtülerek yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© Tayfun Coşkun

Binlerce dönümlük arazilerin kül olduğu bölgelerde yangına müdahale etmek için kullanılan pembe renkli yangın yavaşlatıcı Los Angeles'ı pembeye boyuyor. Uçaklardan atılan bu pembe renkli toz, alevlerin çevredeki bitki örtüsüne veya yanma riski taşıyan bölgelere püskürtülerek yangının yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

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