https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sgk-emeklilerin-evlerine-tebligat-gonderiyor-harf-kodlarina-dikkat-1092444869.html

SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat

SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin prim ödemelerini detaylı incelemeye aldı. Usulsüzlük tespiti şüphesiyle birçok emeklinin evine tebligat... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T10:09+0300

2025-01-08T10:09+0300

2025-01-08T10:09+0300

ekonomi

sgk

emekli

emekli maaşı

tebligat

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerinde usulsüzlük şüphesi taşıyan kişilere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, geçmişe dönük prim ödemelerini detaylı şekilde analiz eden SGK, usulsüzlük tespit ettiği kişilerin evlerine tebligatlar gönderiyor. Tebligat alanlar, 3 iş günü içinde SGK müdürlüklerine başvurmak zorunda.Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tebligatın dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Her tebligat, emekliliğin iptal edileceği anlamına gelmez. Ancak SGK’nın yönlendirmelerine mutlaka uyulmalı" dedi. Tebligatlar, özellikle "naylon sigortalılık" gibi sahte çalışma durumlarını mercek altına alıyor.Usulsüzlük tespit edilirse ne olur?SGK’nın incelemeleri sonucu usulsüzlük yaptığı belirlenen kişilerin emeklilik hakları iptal ediliyor. Ayrıca, o döneme ait sağlık harcamaları, tedavi ve ilaç masrafları dahil olmak üzere geri talep ediliyor. İşverenler içinse prim bildirgelerinin iptali, idari para cezaları ve alınan teşviklerin faiziyle geri ödenmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu tür durumlar savcılığa suç duyurusuyla da sonuçlanabiliyor.Yılmaz, çalışanların emeklilik öncesinde e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerindeki kodları kontrol etmelerini önerdi. "Hizmet dökümlerinde yer alan S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) kodları kritik öneme sahip. Bu kodlar, usulsüzlük incelemesinin işareti olabilir" dedi.İncelemelerde zaman aşımı var mı?SGK incelemelerinde zaman aşımı konusu da merak ediliyor. 5510 sayılı Kanun’un 93. Maddesine göre, SGK alacakları için genel zaman aşımı süresi 10 yıl. Ancak SGK’nın kusurlu olduğu durumlarda bu süre 5 yıla düşüyor. Yılmaz, "Tahsil zamanaşımı ise 6183 Sayılı Kanuna göre alacağın doğduğu yılın ardından 5 yıl içinde geçerlidir" açıklamasını yaptı.Usulsüzlük tespiti nedeniyle emekliliği iptal edilen kişiler, itiraz ve dava açma hakkına sahip. Ancak süreçte gerçek bir çalışma geçmişi olanların endişe etmesine gerek yok. Yılmaz, "Denetimlerde, o dönemde çalıştığını kanıtlayan belgeler sunulursa, kişiler haklarını koruyabilir" ifadelerini kullandı.

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sgk, emekli, emekli maaşı, tebligat