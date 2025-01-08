SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomik krizin gölgesinde ‘2025 aile yılı’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Köprü geçiş fiyatlarına zam geliyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/sgk-emeklilerin-evlerine-tebligat-gonderiyor-harf-kodlarina-dikkat-1092444869.html
SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat
SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin prim ödemelerini detaylı incelemeye aldı. Usulsüzlük tespiti şüphesiyle birçok emeklinin evine tebligat... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:09+0300
2025-01-08T10:09+0300
ekonomi
sgk
emekli
emekli maaşı
tebligat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092445858_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a8cd07c0914e256ecbe0c32def65259e.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerinde usulsüzlük şüphesi taşıyan kişilere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, geçmişe dönük prim ödemelerini detaylı şekilde analiz eden SGK, usulsüzlük tespit ettiği kişilerin evlerine tebligatlar gönderiyor. Tebligat alanlar, 3 iş günü içinde SGK müdürlüklerine başvurmak zorunda.Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tebligatın dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Her tebligat, emekliliğin iptal edileceği anlamına gelmez. Ancak SGK’nın yönlendirmelerine mutlaka uyulmalı" dedi. Tebligatlar, özellikle "naylon sigortalılık" gibi sahte çalışma durumlarını mercek altına alıyor.Usulsüzlük tespit edilirse ne olur?SGK’nın incelemeleri sonucu usulsüzlük yaptığı belirlenen kişilerin emeklilik hakları iptal ediliyor. Ayrıca, o döneme ait sağlık harcamaları, tedavi ve ilaç masrafları dahil olmak üzere geri talep ediliyor. İşverenler içinse prim bildirgelerinin iptali, idari para cezaları ve alınan teşviklerin faiziyle geri ödenmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu tür durumlar savcılığa suç duyurusuyla da sonuçlanabiliyor.Yılmaz, çalışanların emeklilik öncesinde e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerindeki kodları kontrol etmelerini önerdi. "Hizmet dökümlerinde yer alan S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) kodları kritik öneme sahip. Bu kodlar, usulsüzlük incelemesinin işareti olabilir" dedi.İncelemelerde zaman aşımı var mı?SGK incelemelerinde zaman aşımı konusu da merak ediliyor. 5510 sayılı Kanun’un 93. Maddesine göre, SGK alacakları için genel zaman aşımı süresi 10 yıl. Ancak SGK’nın kusurlu olduğu durumlarda bu süre 5 yıla düşüyor. Yılmaz, "Tahsil zamanaşımı ise 6183 Sayılı Kanuna göre alacağın doğduğu yılın ardından 5 yıl içinde geçerlidir" açıklamasını yaptı.Usulsüzlük tespiti nedeniyle emekliliği iptal edilen kişiler, itiraz ve dava açma hakkına sahip. Ancak süreçte gerçek bir çalışma geçmişi olanların endişe etmesine gerek yok. Yılmaz, "Denetimlerde, o dönemde çalıştığını kanıtlayan belgeler sunulursa, kişiler haklarını koruyabilir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092445858_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_831cfd47d70d1541f07c0e79c4c3e0a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, emekli, emekli maaşı, tebligat
sgk, emekli, emekli maaşı, tebligat

SGK emeklilerin evlerine tebligat gönderiyor: Harf kodlarına dikkat

10:09 08.01.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin prim ödemelerini detaylı incelemeye aldı. Usulsüzlük tespiti şüphesiyle birçok emeklinin evine tebligat gönderilirken, hizmet dökümlerindeki harf kodlarına dikkat çekiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik süreçlerinde usulsüzlük şüphesi taşıyan kişilere yönelik geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, geçmişe dönük prim ödemelerini detaylı şekilde analiz eden SGK, usulsüzlük tespit ettiği kişilerin evlerine tebligatlar gönderiyor. Tebligat alanlar, 3 iş günü içinde SGK müdürlüklerine başvurmak zorunda.
Milliyet'e konuşan SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tebligatın dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Her tebligat, emekliliğin iptal edileceği anlamına gelmez. Ancak SGK’nın yönlendirmelerine mutlaka uyulmalı" dedi. Tebligatlar, özellikle "naylon sigortalılık" gibi sahte çalışma durumlarını mercek altına alıyor.

Usulsüzlük tespit edilirse ne olur?

SGK’nın incelemeleri sonucu usulsüzlük yaptığı belirlenen kişilerin emeklilik hakları iptal ediliyor. Ayrıca, o döneme ait sağlık harcamaları, tedavi ve ilaç masrafları dahil olmak üzere geri talep ediliyor. İşverenler içinse prim bildirgelerinin iptali, idari para cezaları ve alınan teşviklerin faiziyle geri ödenmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor. Bu tür durumlar savcılığa suç duyurusuyla da sonuçlanabiliyor.
Yılmaz, çalışanların emeklilik öncesinde e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerindeki kodları kontrol etmelerini önerdi. "Hizmet dökümlerinde yer alan S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) kodları kritik öneme sahip. Bu kodlar, usulsüzlük incelemesinin işareti olabilir" dedi.

İncelemelerde zaman aşımı var mı?

SGK incelemelerinde zaman aşımı konusu da merak ediliyor. 5510 sayılı Kanun’un 93. Maddesine göre, SGK alacakları için genel zaman aşımı süresi 10 yıl. Ancak SGK’nın kusurlu olduğu durumlarda bu süre 5 yıla düşüyor. Yılmaz, "Tahsil zamanaşımı ise 6183 Sayılı Kanuna göre alacağın doğduğu yılın ardından 5 yıl içinde geçerlidir" açıklamasını yaptı.
Usulsüzlük tespiti nedeniyle emekliliği iptal edilen kişiler, itiraz ve dava açma hakkına sahip. Ancak süreçte gerçek bir çalışma geçmişi olanların endişe etmesine gerek yok. Yılmaz, "Denetimlerde, o dönemde çalıştığını kanıtlayan belgeler sunulursa, kişiler haklarını koruyabilir" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала