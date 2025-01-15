https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-yediemin-otopark-ve-arac-cekme-ucretlerine-de-zam-geldi-1092697001.html

İstanbul'da yediemin otopark ve 'araç çekme' ücretlerine de zam geldi

İstanbul'da yediemin otopark ve 'araç çekme' ücretlerine de zam geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine de zam geldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:04+0300

2025-01-15T12:04+0300

2025-01-15T12:05+0300

ekonomi

ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ukome

zam

yediemin otoparkı

araç çekme

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İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zamdan sonra bir zam da yediemin otoparkları ve araç çekme ücretlerine geldi. Buna göre araç çekme ücreti 870 liradan bin 215 liraya yükselirken, yediemin otopark ücreti günlük otomobiller için 85 liradan 120 liraya yükseldi. UKOME toplantısında kabul edildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile İstanbul Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin yediemin otoparklarına çekilip muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi.Yediemin otoparkları ne kadar oldu? Araç çekme ücretleri ne kadar oldu?Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 39,65 ile yüzde 50 arasında zam yapılması karara bağlandı.Buna göre, araç çekme ücreti 39,65 zamla 870 liradan 1215 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 870 liradan 1215 liraya, ilave kilometre ücreti ise 30 liradan 45 liraya yükseldi.Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletlerde 45 liradan 65 liraya, otomobillerde 85 liradan 120 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 110 liradan 155 liraya, kamyon ve otobüslerde 165 liradan 230 liraya, iş makinelerinde ise 215 liradan 300 liraya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-toplu-ulasima-da-yuzde-35-zam-yapildi-1092693129.html

yediemin otoparkı

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