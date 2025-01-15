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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:05+0300
2025-01-15T11:18+0300
ekonomi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
zam
toplu taşıma
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi netleşti. İBB, 2025 yılı için yüzde 35’lik bir artış talep etti. Bu talep kabul edildi. Son zamla birlikte tam bilet 27 TL'ye, öğrenci ise 13.17 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet 40.068 lira olurken, taksilerde kısa mesafe 135 liraya yükseldi. Yüzde 35 artışı uygun gördükİBB temsilcisi, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada "Maliyet artışları nedeniyle Yüzde 46 en az ücret artışı gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35 artış teklifini uygun gördük." ifadelerini kaydederken gelirin gideri karşılama oranının yüzde 30 oranının altına indiğini ifade etti. Yüzde 35 zam fedakarlığı işaret etmekte yorumuTemsilci, konuşmasında, “Yapılan zam kesinlikle yeterli değildir ve yüzde 35 zam bir fedakarlığı işaret etmektedir" ifadesini kullandı. Daha önce yüzde 46'lık zam önerisi reddedildiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermiş ve bu teklife, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel karşı çıkmıştı. Taksiciler ise yüzde 60 zam talep etti.Tam bilet kaç lira oldu? Metrobüs ne kadar oldu?Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:Tam bilet: 27 TLÖğrenci: 13,17 TLÖğretmen ve 60 yaş: 19,33 TLÖğrenci abonman: 381,37 TLTam abonman: 2,118 TLMetrobüs tam bilet: 40,068 TLMarmaray tam bilet: 59,76 TLMetrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TLMetrobüs öğrenci: 13,17 TLTaksi ve minibüs ücretleri de zamlandı: İndi bindi kaç TL oldu?UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi. Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı. Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.Eski ücretler ne kadardı?Tam bilet 20 lira Öğrenci 9.76 liraÖğretmen ve 60 yaş 14,32 liraÖğrenci abonman 282,5 liraTam abonman 1569 liraMetrobüs Tam 29,68 liraMetrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 liraMetrobüs Öğrenci 9,76 lira
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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı

11:05 15.01.2025 (güncellendi: 11:18 15.01.2025)
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi netleşti. İBB, 2025 yılı için yüzde 35’lik bir artış talep etti. Bu talep kabul edildi. Son zamla birlikte tam bilet 27 TL'ye, öğrenci ise 13.17 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet 40.068 lira olurken, taksilerde kısa mesafe 135 liraya yükseldi.

Yüzde 35 artışı uygun gördük

İBB temsilcisi, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada "Maliyet artışları nedeniyle Yüzde 46 en az ücret artışı gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35 artış teklifini uygun gördük." ifadelerini kaydederken gelirin gideri karşılama oranının yüzde 30 oranının altına indiğini ifade etti.

Yüzde 35 zam fedakarlığı işaret etmekte yorumu

Temsilci, konuşmasında, “Yapılan zam kesinlikle yeterli değildir ve yüzde 35 zam bir fedakarlığı işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Daha önce yüzde 46'lık zam önerisi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermiş ve bu teklife, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel karşı çıkmıştı. Taksiciler ise yüzde 60 zam talep etti.

Tam bilet kaç lira oldu? Metrobüs ne kadar oldu?

Yapılan artışla birlikte İstanbul'da ulaşım ücretleri şu şekilde değişecek:

Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

Taksi ve minibüs ücretleri de zamlandı: İndi bindi kaç TL oldu?

UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.

Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.

Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Eski ücretler ne kadardı?

Tam bilet 20 lira
Öğrenci 9.76 lira
Öğretmen ve 60 yaş 14,32 lira
Öğrenci abonman 282,5 lira
Tam abonman 1569 lira
Metrobüs Tam 29,68 lira
Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 lira
Metrobüs Öğrenci 9,76 lira
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