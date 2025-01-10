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Araç sahiplerini ilgilendiriyor, mahkemeden emsal karar: Ücret geri alınabilir
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, mahkemeden emsal karar: Ücret geri alınabilir
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PTT’nin kredi kartıyla yapılan HGS yüklemesinden aldığı 20 TL komisyon, mahkemeden döndü. Tüketici Hakem Heyeti’nden çıkan lehte karar sonrası mahkemeye... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:18+0300
2025-01-10T10:18+0300
2025-01-10T10:19+0300
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Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) kredi kartıyla yapılan HGS yüklemelerinde komisyon kesmesi, bir vatandaşın şikâyeti üzerine hukuki sürece taşındı. Vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı bin 500 TL’lik HGS yüklemesinde, 20 TL komisyon kesildiğini fark etti ve Tüketici İl Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, tüketici lehine karar verdi.PTT, hakem heyeti kararına itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, kredi kartı hamillerinden komisyon alınamayacağını belirterek, tüketici lehine hüküm verdi. Alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna karar verildi.Emsal nitelikte kararTüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, bu kararın benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlar için emsal teşkil ettiğini söyledi. Nazlı, "Bu değerli tüketicimizi, hak arayışı için gösterdiği çaba nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu karar, bilinçli tüketici davranışının önemini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.Nazlı, vatandaşları benzer durumlarda haklarını aramaya davet etti. Tüketicilerin, kendilerine haksızlık yapıldığına inandıkları durumlarda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarının önemini vurgulayan Nazlı, bu tür kararların bilinçli bir toplum oluşumuna katkı sunduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/sgk-uzmani-tarih-isaret-etti-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-ek-zam-verilecek-mi-1092526066.html
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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), ptt, iade, araç
hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), ptt, iade, araç
Araç sahiplerini ilgilendiriyor, mahkemeden emsal karar: Ücret geri alınabilir
10:18 10.01.2025 (güncellendi: 10:19 10.01.2025)
PTT’nin kredi kartıyla yapılan HGS yüklemesinden aldığı 20 TL komisyon, mahkemeden döndü. Tüketici Hakem Heyeti’nden çıkan lehte karar sonrası mahkemeye taşınan süreçte, 5464 sayılı yasa gereği komisyonun hukuka aykırı olduğuna hükmedildi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) kredi kartıyla yapılan HGS yüklemelerinde komisyon kesmesi, bir vatandaşın şikâyeti üzerine hukuki sürece taşındı. Vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı bin 500 TL’lik HGS yüklemesinde, 20 TL komisyon kesildiğini fark etti ve Tüketici İl Hakem Heyeti’ne başvurdu. Heyet, tüketici lehine karar verdi.
PTT, hakem heyeti kararına itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi gereğince, kredi kartı hamillerinden komisyon alınamayacağını belirterek, tüketici lehine hüküm verdi. Alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna karar verildi.
Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, bu kararın benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlar için emsal teşkil ettiğini söyledi. Nazlı, "Bu değerli tüketicimizi, hak arayışı için gösterdiği çaba nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu karar, bilinçli tüketici davranışının önemini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.
Nazlı, vatandaşları benzer durumlarda haklarını aramaya davet etti. Tüketicilerin, kendilerine haksızlık yapıldığına inandıkları durumlarda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarının önemini vurgulayan Nazlı, bu tür kararların bilinçli bir toplum oluşumuna katkı sunduğunu dile getirdi.