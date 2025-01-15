https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbulda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-19a-yukseldi-1092698460.html
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:11+0300
2025-01-15T12:11+0300
2025-01-15T12:12+0300
türkiye
sahte içki
ölüm
istanbul
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İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 46 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/vali-gul-uyardi-olum-vakalari-artiyor-1092680790.html
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
12:11 15.01.2025 (güncellendi: 12:12 15.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 46 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.