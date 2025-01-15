https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-barosundan-dava-aciklamasi-1092696327.html
İstanbul Barosu’ndan ‘dava’ açıklaması
İstanbul Barosu’ndan ‘dava’ açıklaması
Sputnik Türkiye
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı. İstanbul Barosu'ndan... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:51+0300
2025-01-15T11:51+0300
2025-01-15T11:54+0300
türkiye
istanbul barosu
ibrahim kaboğlu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle dava açtı. Konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Baronun açıklamasında, "Yönetim Kurulumuz İstanbul Barosu Genel Kurulu iradesi ile seçilmiş olup, Anayasaya, demokrasi ve hukuka bağlı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verildi.Ayrıca, 15 Ocak 2025 saat 17.00'da İstanbul Barosu Merkez Binası'nda bir basın toplantısı düzenleneceğini duyuruldu.
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istanbul barosu, ibrahim kaboğlu
istanbul barosu, ibrahim kaboğlu
İstanbul Barosu’ndan ‘dava’ açıklaması
11:51 15.01.2025 (güncellendi: 11:54 15.01.2025)
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı. İstanbul Barosu'ndan konu hakkında açıklama geldi. Baronun açıklamasında, "Bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle dava açtı. Konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
Baronun açıklamasında, "Yönetim Kurulumuz İstanbul Barosu Genel Kurulu iradesi ile seçilmiş olup, Anayasaya, demokrasi ve hukuka bağlı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, 15 Ocak 2025 saat 17.00'da İstanbul Barosu Merkez Binası'nda bir basın toplantısı düzenleneceğini duyuruldu.