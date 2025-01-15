https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-barosundan-dava-aciklamasi-1092696327.html

İstanbul Barosu’ndan ‘dava’ açıklaması

İstanbul Barosu’ndan ‘dava’ açıklaması

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı. İstanbul Barosu'ndan... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T11:51+0300

2025-01-15T11:51+0300

2025-01-15T11:54+0300

türkiye

istanbul barosu

ibrahim kaboğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0e/1071074219_0:8:716:411_1920x0_80_0_0_977c0eb0bd3c36d2dc4e71cc7aebdf23.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile birlikte 10 yönetim kurulu üyesi hakkında görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle dava açtı. Konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Baronun açıklamasında, "Yönetim Kurulumuz İstanbul Barosu Genel Kurulu iradesi ile seçilmiş olup, Anayasaya, demokrasi ve hukuka bağlı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Hiçbir hukuki ve meşru dayanağı olmayan bu görevden uzaklaştırma girişimine karşı İstanbul Barosu Genel Kurul iradesine sahip çıkmak, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek yükümlülüğümüzdür" ifadelerine yer verildi.Ayrıca, 15 Ocak 2025 saat 17.00'da İstanbul Barosu Merkez Binası'nda bir basın toplantısı düzenleneceğini duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/esnek-calisma-modelinin-detaylari-ortaya-cikti-calisma-saatleri-dusecek-mi-haftalik-calisma-suresi-1092691300.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul barosu, ibrahim kaboğlu