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İsrail'den Türkiye açıklaması: 'Sınırları her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edeceğiz'
İsrail'den Türkiye açıklaması: 'Sınırları her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T19:37+0300
2025-01-15T19:37+0300
2025-01-15T19:37+0300
politika
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına yanıt verildi.Söz konusu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının 'tamamen' reddedildiği ifade edilirken, şu cümlelere yer verildi:Söz konusu açıklama, "İsrail Devleti, sınırlarını her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edecektir" cümlesiyle sonlandırıldı.AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail başta olmak üzere, Suriye topraklarına ve halkına saldıran güçlerin, bu mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğine işaret etmiş ve "Aksi takdirde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkese etkisi menfi olacaktır" cümlesini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybaniyi-kabul-etti-1092717474.html
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israil, israil dışişleri bakanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, ortadoğu, kuzey kıbrıs, libya
israil, israil dışişleri bakanlığı, türkiye, recep tayyip erdoğan, suriye, ortadoğu, kuzey kıbrıs, libya
İsrail'den Türkiye açıklaması: 'Sınırları her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edeceğiz'
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, söz konusu açıklamaları reddeden Dışişleri Bakanlığı, emperyalist aktörün Türkiye olduğu iddiasında bulunarak her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edileceğini dile getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına yanıt verildi.
Söz konusu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının 'tamamen' reddedildiği ifade edilirken, şu cümlelere yer verildi:
Suriye'de (Kuzey Kıbrıs, Libya ve Orta Doğu'daki diğer bölgelerde olduğu gibi) saldırgan emperyalist aktör Türkiye'nin kendisidir ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gereksiz tehditlerden kaçınması tavsiye edilmektedir.
Söz konusu açıklama, "İsrail Devleti, sınırlarını her türlü tehdide karşı korumak için harekete geçmeye devam edecektir" cümlesiyle sonlandırıldı.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail başta olmak üzere, Suriye topraklarına ve halkına saldıran güçlerin, bu mütecaviz eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğine işaret etmiş ve "Aksi takdirde ortaya çıkacak ağır sonuçların herkese etkisi menfi olacaktır" cümlesini kaydetmişti.