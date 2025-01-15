https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybaniyi-kabul-etti-1092717474.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T18:27+0300

2025-01-15T18:27+0300

2025-01-15T18:27+0300

politika

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

recep tayyip erdoğan

esaad hasan şeybani

suriye

görüşme

kabul

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Şeybani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/disisleri-bakanligi-duyurdu-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybani-turkiyeyi-ziyaret-1092676912.html

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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, esaad hasan şeybani, suriye, görüşme, kabul