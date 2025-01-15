https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cumhurbaskani-erdogan-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybaniyi-kabul-etti-1092717474.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T18:27+0300
2025-01-15T18:27+0300
2025-01-15T18:27+0300
politika
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
esaad hasan şeybani
suriye
görüşme
kabul
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Şeybani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/disisleri-bakanligi-duyurdu-suriyedeki-yeni-yonetimin-disisleri-bakani-seybani-turkiyeyi-ziyaret-1092676912.html
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türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, esaad hasan şeybani, suriye, görüşme, kabul
türkiye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, esaad hasan şeybani, suriye, görüşme, kabul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Şeybani'nin Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Şeybani'nin, beraberindeki 'üst düzeyli heyetle' yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir" ifadesi yer almıştı.