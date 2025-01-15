İmamoğlu: Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?

Hepimizi üzen ve bu milleti sorunlarından uzaklaştırmaya dönük vasat süreçlerin nasıl bu hale geldiğini anlatacağım. Geçen hafta 2 hukukçu yaşamlarına son verdi. İntiharında mobbing iddiaları gibi nedenler gösterildi. Bir de avukat kardeşimiz daha canına kıydı. Ne olduysa Türkiye'nin son döneminin virüsü sözlü mülakatta elendi. Temel mesele bunlar. Merhum kardeşimiz pek çok avukat gibi ekonomik zorluklar yaşadı. Burdan soruyorum hakimlik sınavında 115'inci olan bu pırlanta gibi genç avukata sözlü mülakatta ne sordunuz da bu başarılı genç cevap veremedi ve elendi.