https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/imamoglu-riza-kardesim-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alinmistir-sehvetle-yaptiginiz-bu-uygulamanin-1092701447.html
İmamoğlu: Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?
İmamoğlu: Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında "İstanbul'da adil olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız" diyerek söze başladı. İmamoğlu "Rıza kardeşim... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T13:44+0300
2025-01-15T13:44+0300
2025-01-15T13:44+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
mülakat
avukat
hakim
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İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor: İstanbul'da adil olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız
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ekrem imamoğlu, ibb, mülakat, avukat, hakim
ekrem imamoğlu, ibb, mülakat, avukat, hakim
İmamoğlu: Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?
Ayrıntılar geliyor
Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında "İstanbul'da adil olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız" diyerek söze başladı. İmamoğlu "Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Burada şafak operasyonuna sebep olan zorunluluk nedir? Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?" diye sordu.
İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi’nde basın mensuplarının gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor:
Hepimizi üzen ve bu milleti sorunlarından uzaklaştırmaya dönük vasat süreçlerin nasıl bu hale geldiğini anlatacağım. Geçen hafta 2 hukukçu yaşamlarına son verdi. İntiharında mobbing iddiaları gibi nedenler gösterildi. Bir de avukat kardeşimiz daha canına kıydı. Ne olduysa Türkiye'nin son döneminin virüsü sözlü mülakatta elendi. Temel mesele bunlar. Merhum kardeşimiz pek çok avukat gibi ekonomik zorluklar yaşadı. Burdan soruyorum hakimlik sınavında 115'inci olan bu pırlanta gibi genç avukata sözlü mülakatta ne sordunuz da bu başarılı genç cevap veremedi ve elendi.
İstanbul'da adil olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız
İstanbul'da adil olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan beyefendi ve genç savcılardan oluşan ekibinde bu adaletsizliği aylardır yaşıyoruz. Örnekleyeyim. Gözaltı tedbiri hukuken ancak tarafların ifadelerinin normal şartlarda alınamadığında oluşacak bir tedbirdir. Bu rutin uygulama gibi, nerede oldukları belli olan, hesap verebilecek olan kamu görevlileri ve tabi ki belediye başkanımız Rıza kardeşim şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştır. Burada şafak operasyonuna sebep olan zorunluluk nedir? Şehvetle yaptığınız bu uygulamanın amacı nedir?