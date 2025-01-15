https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hulya-kocyigitten-filiz-akin-paylasimi-beyaz-orkidem-dualarim-seninle-1092707951.html
Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı: 'Beyaz orkidem dualarım seninle'
Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı: 'Beyaz orkidem dualarım seninle'
Sputnik Türkiye
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Oyuncu, İstanbul'a sevk edildi. Hülya Koçyiğit'ten duygusal bir... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T15:42+0300
2025-01-15T15:42+0300
2025-01-15T15:42+0300
yaşam
filiz akın
hülya koçyiğit
hasta
yeşilçam
bodrum
istanbul
türkiye
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Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.Hülya Koçyiğit: Zarif dostum dualarım seninleHülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım geldi.Koçyiğit paylaşımında "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-sanatci-filiz-akin-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-hastanede-tedavi-altinda-1092657633.html
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filiz akın, filiz akın hülya koçyiğit, filiz akın sağlık durumu, filiz akının hastalığı ne
filiz akın, filiz akın hülya koçyiğit, filiz akın sağlık durumu, filiz akının hastalığı ne
Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı: 'Beyaz orkidem dualarım seninle'
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Oyuncu, İstanbul'a sevk edildi. Hülya Koçyiğit'ten duygusal bir paylaşım geldi.
Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.
Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.
Hülya Koçyiğit: Zarif dostum dualarım seninle
Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım geldi.
Koçyiğit paylaşımında "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.