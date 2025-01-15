https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hulya-kocyigitten-filiz-akin-paylasimi-beyaz-orkidem-dualarim-seninle-1092707951.html

Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı: 'Beyaz orkidem dualarım seninle'

Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın paylaşımı: 'Beyaz orkidem dualarım seninle'

Sputnik Türkiye

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Oyuncu, İstanbul'a sevk edildi. Hülya Koçyiğit'ten duygusal bir... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T15:42+0300

2025-01-15T15:42+0300

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yaşam

filiz akın

hülya koçyiğit

hasta

yeşilçam

bodrum

istanbul

türkiye

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Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.Hülya Koçyiğit: Zarif dostum dualarım seninleHülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım geldi.Koçyiğit paylaşımında "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/unlu-sanatci-filiz-akin-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-hastanede-tedavi-altinda-1092657633.html

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