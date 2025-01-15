https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hazal-kaya-yeni-dizisini-secti-sakir-pasa-ailesine-katiliyor-iste-rolu-1092711052.html
Hazal Kaya yeni dizisini seçti: Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor, işte rolü
Hazal Kaya yeni dizisini seçti: Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor, işte rolü
Sputnik Türkiye
Oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılıyor. Kaya'nın önemli rol teklifini heyecanla kabul ettiği belirtiliyor. 'Pera Palas'ta Gece... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T17:04+0300
2025-01-15T17:04+0300
2025-01-15T17:04+0300
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dizi
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılarak Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı olan Aliye Berger’i canlandırmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir araya gelen Kaya, bu önemli rol teklifini heyecanla kabul etti.Hazal Kaya, çok konuşulan dizideki hangi karakteri canlandıracak?Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Aliye Berger’in çocukluk dönemlerini genç oyuncu Azra Aksu canlandıracak. Hazal Kaya ise Berger’in yetişkinlik dönemine hayat verecek. Berger, Türkiye’nin sanat tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyor ve kazıma ile oyma gravür çalışmalarıyla öncü isimlerden biri olarak biliniyor.Şakir Paşa Ailesi'nin yayın tarihi değişecek mi?Dizinin çekimleri için kurulan Büyükada’daki köşk dekorunda kısa süre önce bir yangın çıktı. 50 milyon TL’lik zarara yol açan yangın nedeniyle çekimlere ara verilmek zorunda kalındı. Yangın sonrası set yeniden düzenlenirken, dizinin yayın tarihiyle ilgili bir değişiklik beklenmiyor.Hazal Kaya’nın Aliye Berger karakterine hayat vereceği haberinin ardından sosyal medyada büyük bir heyecan oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meteorolojiden-22-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-yarina-dikkat-cok-kuvvetli-geliyor-1092707321.html
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Hazal Kaya yeni dizisini seçti: Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor, işte rolü
Oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılıyor. Kaya'nın önemli rol teklifini heyecanla kabul ettiği belirtiliyor. 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan oyuncu Hazal Kaya setlere geri dönme kararı almış oldu. İşte Hazal Kaya'nın Şakir Paşa Ailesi dizisindeki rolü...
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılarak Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı olan Aliye Berger’i canlandırmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir araya gelen Kaya, bu önemli rol teklifini heyecanla kabul etti.
Hazal Kaya, çok konuşulan dizideki hangi karakteri canlandıracak?
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Aliye Berger’in çocukluk dönemlerini genç oyuncu Azra Aksu canlandıracak. Hazal Kaya ise Berger’in yetişkinlik dönemine hayat verecek. Berger, Türkiye’nin sanat tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyor ve kazıma ile oyma gravür çalışmalarıyla öncü isimlerden biri olarak biliniyor.
Şakir Paşa Ailesi'nin yayın tarihi değişecek mi?
Dizinin çekimleri için kurulan Büyükada’daki köşk dekorunda kısa süre önce bir yangın çıktı. 50 milyon TL’lik zarara yol açan yangın nedeniyle çekimlere ara verilmek zorunda kalındı. Yangın sonrası set yeniden düzenlenirken, dizinin yayın tarihiyle ilgili bir değişiklik beklenmiyor.
Hazal Kaya’nın Aliye Berger karakterine hayat vereceği haberinin ardından sosyal medyada büyük bir heyecan oluştu.