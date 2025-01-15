https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/hazal-kaya-yeni-dizisini-secti-sakir-pasa-ailesine-katiliyor-iste-rolu-1092711052.html

Hazal Kaya yeni dizisini seçti: Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor, işte rolü

Hazal Kaya yeni dizisini seçti: Şakir Paşa Ailesi'ne katılıyor, işte rolü

Sputnik Türkiye

Oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılıyor. Kaya'nın önemli rol teklifini heyecanla kabul ettiği belirtiliyor. 'Pera Palas'ta Gece... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:04+0300

2025-01-15T17:04+0300

2025-01-15T17:04+0300

yaşam

hazal kaya

şakir paşa ailesi

dizi

ekran

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Şakir Paşa Ailesi dizisinin kadrosuna katılarak Türkiye’nin ilk kadın gravür sanatçısı olan Aliye Berger’i canlandırmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir araya gelen Kaya, bu önemli rol teklifini heyecanla kabul etti.Hazal Kaya, çok konuşulan dizideki hangi karakteri canlandıracak?Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Aliye Berger’in çocukluk dönemlerini genç oyuncu Azra Aksu canlandıracak. Hazal Kaya ise Berger’in yetişkinlik dönemine hayat verecek. Berger, Türkiye’nin sanat tarihinde önemli bir figür olarak tanınıyor ve kazıma ile oyma gravür çalışmalarıyla öncü isimlerden biri olarak biliniyor.Şakir Paşa Ailesi'nin yayın tarihi değişecek mi?Dizinin çekimleri için kurulan Büyükada’daki köşk dekorunda kısa süre önce bir yangın çıktı. 50 milyon TL’lik zarara yol açan yangın nedeniyle çekimlere ara verilmek zorunda kalındı. Yangın sonrası set yeniden düzenlenirken, dizinin yayın tarihiyle ilgili bir değişiklik beklenmiyor.Hazal Kaya’nın Aliye Berger karakterine hayat vereceği haberinin ardından sosyal medyada büyük bir heyecan oluştu.

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