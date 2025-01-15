https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/halit-ergenc-ayse-barima-destegini-acikladi-benim-25-senelik-arkadasim-1092682491.html
Halit Ergenç, Ayşe Barım'a desteğini açıkladı: 'Benim 25 senelik arkadaşım'
Halit Ergenç, Ayşe Barım'a desteğini açıkladı: 'Benim 25 senelik arkadaşım'
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu tarafından dizi sektöründeki çarpıklık ve tekelleşme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye'de gündemdeki yerini korurken birçok yapım... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:54+0300
2025-01-15T00:54+0300
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halit ergenç
kanuni sultan süleyman
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Rekabet Kurumu soruşturmasında Ayşe Barım, ID İletişim ajansı ve Serenay Sarıkaya gündem olurken Halit Ergenç'ten destek açıklaması geldi.Dizi ve sinema sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları hakkında ID İletişim bünyesindeki oyuncular neredeyse tam kadro konuya ilişkin açıklama yaparken, Halit Ergenç sessiz kalmayı tercih etmişti. Eşi Bergüzar Korel ile birlikte Ayşe Barım'la çalışan Ergenç, Muhabir Online kameramanları tarafından Adsız Aşıklar galasında görüntülendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ergenç şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/sacit-aslan-ayse-barimla-sokakta-altin-bulsam-paylasmam-1092679119.html
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Halit Ergenç, Ayşe Barım'a desteğini açıkladı: 'Benim 25 senelik arkadaşım'
00:54 15.01.2025 (güncellendi: 00:59 15.01.2025)
Rekabet Kurumu tarafından dizi sektöründeki çarpıklık ve tekelleşme iddiaları üzerine başlatılan soruşturma, Türkiye'de gündemdeki yerini korurken birçok yapım ve menajerlik şirketi inceleme altına alındı. Soruşturmada öne çıkan isimler arasında bulunan Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkında Halit Ergenç ilk kez destek açıklamasında bulundu.
Rekabet Kurumu soruşturmasında Ayşe Barım, ID İletişim ajansı ve Serenay Sarıkaya gündem olurken Halit Ergenç'ten destek açıklaması geldi.
Dizi ve sinema sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları hakkında ID İletişim bünyesindeki oyuncular neredeyse tam kadro konuya ilişkin açıklama yaparken, Halit Ergenç sessiz kalmayı tercih etmişti. Eşi Bergüzar Korel ile birlikte Ayşe Barım'la çalışan Ergenç, Muhabir Online kameramanları tarafından Adsız Aşıklar galasında görüntülendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ergenç şu ifadeleri kullandı:
Ayşe benim neredeyse 25 senelik arkadaşım, menajerim. Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID'yle bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle.