https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/dugun-magandalari-can-aldi-9-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1092704698.html
Düğün magandaları can aldı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Düğün magandaları can aldı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla yaralanan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:46+0300
2025-01-15T14:46+0300
2025-01-15T14:46+0300
türkiye
türkiye
adana
maganda kurşunu
ölüm
bireysel silahlanma
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Alınan tüm önlemlere rağmen 'maganda kurşunu'yla ölümler ve bireysel silahlanma son bulmuyor. Maganda kurşunun son kurbanı ise 9 yaşındaki Kemal Azgın oldu. Adana Kozan'da dört gün önce düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın yaşam mücadelesini kaybetti. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Azgın'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında ise 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.36 milyon ruhsatsız silah varBireysel silahlanmanın arttığı Türkiye'de Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımı yüzde 3 -5 oranında artıyor. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/turkiye-silahlaniyor-40-milyon-silahtan-sadece-4-milyonu-ruhsatli-1088463507.html
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türkiye, adana, maganda kurşunu, ölüm, bireysel silahlanma
türkiye, adana, maganda kurşunu, ölüm, bireysel silahlanma
Düğün magandaları can aldı: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'da düğünde maganda kurşunuyla yaralanan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan tüm önlemlere rağmen 'maganda kurşunu'yla ölümler ve bireysel silahlanma son bulmuyor. Maganda kurşunun son kurbanı ise 9 yaşındaki Kemal Azgın oldu.
Adana Kozan'da dört gün önce düğünde maganda kurşununun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Kemal Azgın yaşam mücadelesini kaybetti. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybeden Azgın'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında ise 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
36 milyon ruhsatsız silah var
Bireysel silahlanmanın arttığı Türkiye'de Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımı yüzde 3 -5 oranında artıyor. Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı.