https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/gazzede-ateskes-icin-tarih-verildi-persembe-gunu-oylanacak-1092718398.html
Gazze'de ateşkes için tarih verildi: Perşembe günü oylanacak
Gazze'de ateşkes için tarih verildi: Perşembe günü oylanacak
Sputnik Türkiye
İsrailli yetkililer, Hamaslı rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için oylamanın perşembe günü gerçekleştirileceğini... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T19:16+0300
2025-01-15T19:16+0300
2025-01-15T19:30+0300
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Filistin'de uzun süredir beklenen ateşkes anlaşmasının yarın oylanacağı açıklandı.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına ilişkin oylamalarına katılabilmek için çarşamba günü Avrupa ziyaretini kısa kestiğini duyurdu. Açıklamanın ardından İsrailli kaynaklar tarafından perşembe günü Gazze'deki çatışmaların durdurulması için oylamanın yarın yapılacağı belirtildi.'Bu gece İsrail'e dönecek'İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kremlin-gazze-halki-icin-acilen-ateskese-ihtiyac-var-1092701486.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, israil savunma bakanlığı
gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, israil ordusu, israil-filistin sorunu, israil savunma bakanlığı
Gazze'de ateşkes için tarih verildi: Perşembe günü oylanacak
19:16 15.01.2025 (güncellendi: 19:30 15.01.2025)
İsrailli yetkililer, Hamaslı rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulması için oylamanın perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurdu.
Filistin'de uzun süredir beklenen ateşkes anlaşmasının yarın oylanacağı açıklandı.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına ilişkin oylamalarına katılabilmek için çarşamba günü Avrupa ziyaretini kısa kestiğini duyurdu. Açıklamanın ardından İsrailli kaynaklar tarafından perşembe günü Gazze'deki çatışmaların durdurulması için oylamanın yarın yapılacağı belirtildi.
'Bu gece İsrail'e dönecek'
İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Rehinelerin serbest bırakılması görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından Bakan Sa'ar, yarın Macaristan'da devam etmesi planlanan diplomatik ziyaretini yarıda kesti. Güvenlik Kabinesi ve hükümette beklenen tartışma ve oylamalara katılmak üzere bu gece İsrail'e dönecek.