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Fransız kadın 'Brad Pitt' oyununa geldi: 830 bin Euro dolandırıldı
Fransız kadın 'Brad Pitt' oyununa geldi: 830 bin Euro dolandırıldı
Sputnik Türkiye
Kendini Brad Pitt olarak tanıtan dolandırıcı, Fransa’da bir kadını 830 bin Euro zarara uğrattı. Yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilen bu dolandırıcılık... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T17:29+0300
2025-01-15T17:29+0300
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Fransa'da yaşayan 53 yaşındaki bir iç mimar, sahte bir Brad Pitt tarafından kandırılarak tüm birikimini kaybetti. Sosyal medyada başlayan iletişim, kadının dolandırıcılara toplamda 830 bin Euro göndermesiyle sonuçlandı. Olay, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.Her şey, kadının sosyal medyada paylaştığı bir tatil fotoğrafına Brad Pitt'in annesi olduğu iddiasıyla bir hesabın mesaj atmasıyla başladı. Daha sonra, kendisini ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan sahte bir hesap üzerinden iletişim kuruldu. Dolandırıcılar, yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videolarla kurbanını inandırdı.Yaklaşık bir buçuk yıl süren çevrimiçi ilişki boyunca, dolandırıcılar farklı bahanelerle para talep etti. Önce, "gümrükte kalan lüks çantaların serbest bırakılması" için 9 bin Euro isteyen sahte Brad Pitt, daha sonra böbrek kanseri tedavisi için 60 bin Euro talep etti. İddialara göre kadın, tüm bu süreçte dolandırıcıların istediği toplam 830 bin Euroyu Türkiye'deki bir hesaba transfer etti.Gerçek Brad Pitt’in sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını gördükten sonra dolandırıldığını fark eden kadın, depresyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fransız polisi, uluslararası bir soruşturma başlattı.Ünlü aktörün temsilcisi uyarıda bulunduHollywood yıldızının isminin bu tarz bir olaya karışması üzerine Brad Pitt'in temsilcisi olduğu söylenen birisi Entertainment Weekly'e konuştu. Ünlü aktörün hayranlarına uyarıda bulunan temsilci, 'Brad Pitt'in hayranlarına mesaj atmadığını ve para istemediğini' söyleyerek "Dolandırıcıların hayranların ünlülerle olan güçlü bağlarından faydalanması korkunç" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/the-simpsons-kehanetleri-gundemden-dusmuyor-unlu-dizi-los-angeles-yanginini-da-tahmin-etti-1092703998.html
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hollywood, brad pitt, fransa, entertainment weekly, sosyal medya, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı
hollywood, brad pitt, fransa, entertainment weekly, sosyal medya, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı

Fransız kadın 'Brad Pitt' oyununa geldi: 830 bin Euro dolandırıldı

17:29 15.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-manBrad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
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Kendini Brad Pitt olarak tanıtan dolandırıcı, Fransa’da bir kadını 830 bin Euro zarara uğrattı. Yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilen bu dolandırıcılık, sosyal medyanın tehlikelerine dikkat çekti. Fransız polisi, uluslararası bir soruşturma başlattı.
Fransa'da yaşayan 53 yaşındaki bir iç mimar, sahte bir Brad Pitt tarafından kandırılarak tüm birikimini kaybetti. Sosyal medyada başlayan iletişim, kadının dolandırıcılara toplamda 830 bin Euro göndermesiyle sonuçlandı. Olay, yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanımını bir kez daha gündeme getirdi.
Her şey, kadının sosyal medyada paylaştığı bir tatil fotoğrafına Brad Pitt'in annesi olduğu iddiasıyla bir hesabın mesaj atmasıyla başladı. Daha sonra, kendisini ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan sahte bir hesap üzerinden iletişim kuruldu. Dolandırıcılar, yapay zeka ile üretilmiş sahte fotoğraf ve videolarla kurbanını inandırdı.
Yaklaşık bir buçuk yıl süren çevrimiçi ilişki boyunca, dolandırıcılar farklı bahanelerle para talep etti. Önce, "gümrükte kalan lüks çantaların serbest bırakılması" için 9 bin Euro isteyen sahte Brad Pitt, daha sonra böbrek kanseri tedavisi için 60 bin Euro talep etti. İddialara göre kadın, tüm bu süreçte dolandırıcıların istediği toplam 830 bin Euroyu Türkiye'deki bir hesaba transfer etti.
Gerçek Brad Pitt’in sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını gördükten sonra dolandırıldığını fark eden kadın, depresyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fransız polisi, uluslararası bir soruşturma başlattı.

Ünlü aktörün temsilcisi uyarıda bulundu

Hollywood yıldızının isminin bu tarz bir olaya karışması üzerine Brad Pitt'in temsilcisi olduğu söylenen birisi Entertainment Weekly'e konuştu. Ünlü aktörün hayranlarına uyarıda bulunan temsilci, 'Brad Pitt'in hayranlarına mesaj atmadığını ve para istemediğini' söyleyerek "Dolandırıcıların hayranların ünlülerle olan güçlü bağlarından faydalanması korkunç" dedi.
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