https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/firatin-dogusuna-yapilan-operasyonlarla-ilgili-bakan-guler-20-tane-hava-harekati-yapmisiz-1092700152.html

Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonlarla ilgili Bakan Güler: 20 tane hava harekatı yapmışız, düşünebiliyor musun?

Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonlarla ilgili Bakan Güler: 20 tane hava harekatı yapmışız, düşünebiliyor musun?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T12:56+0300

2025-01-15T12:56+0300

2025-01-15T12:58+0300

türkiye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyonlarla ilgili açıklamaları sonrası değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldı biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi. Bakan Güler ayrıca "20 tane hava harekatı yapmışız. Ne demek 20 tane hava harekatı, düşünebiliyor musun? Orada yeni bir yönetim var, ona saygı göstermemiz lazım. Orası şu anda bizim sahamız değil, öyle değil mi? O insanlar da kendileri bir düzen kurmaya çalışıyor" dedi. Suriyeli heyetin Türkiye ziyaretinde hangi konuların görüşüleceği sorulan Milli Savunma Bakanı Güler "Gelince bakacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/msb-kaynaklarindan-suriye-aciklamasi-teror-orgutleriyle-mucadele-konusundaki-tutumumuzun-net-1091446672.html

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