https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/firatin-dogusuna-yapilan-operasyonlarla-ilgili-bakan-guler-20-tane-hava-harekati-yapmisiz-1092700152.html
Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonlarla ilgili Bakan Güler: 20 tane hava harekatı yapmışız, düşünebiliyor musun?
Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonlarla ilgili Bakan Güler: 20 tane hava harekatı yapmışız, düşünebiliyor musun?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T12:56+0300
2025-01-15T12:56+0300
2025-01-15T12:58+0300
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092699933_0:0:849:477_1920x0_80_0_0_09b1e5c93f53a8746617c6d66dddfa12.png
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyonlarla ilgili açıklamaları sonrası değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldı biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi. Bakan Güler ayrıca "20 tane hava harekatı yapmışız. Ne demek 20 tane hava harekatı, düşünebiliyor musun? Orada yeni bir yönetim var, ona saygı göstermemiz lazım. Orası şu anda bizim sahamız değil, öyle değil mi? O insanlar da kendileri bir düzen kurmaya çalışıyor" dedi. Suriyeli heyetin Türkiye ziyaretinde hangi konuların görüşüleceği sorulan Milli Savunma Bakanı Güler "Gelince bakacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/msb-kaynaklarindan-suriye-aciklamasi-teror-orgutleriyle-mucadele-konusundaki-tutumumuzun-net-1091446672.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092699933_0:0:637:478_1920x0_80_0_0_2c2110654c8b7122ad0c24d19f30c2ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fırat'ın doğusuna yapılan operasyonlarla ilgili Bakan Güler: 20 tane hava harekatı yapmışız, düşünebiliyor musun?
12:56 15.01.2025 (güncellendi: 12:58 15.01.2025)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyonlarla ilgili açıklamaları sonrası değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldı biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" dedi.
Bakan Güler ayrıca "20 tane hava harekatı yapmışız. Ne demek 20 tane hava harekatı, düşünebiliyor musun? Orada yeni bir yönetim var, ona saygı göstermemiz lazım. Orası şu anda bizim sahamız değil, öyle değil mi? O insanlar da kendileri bir düzen kurmaya çalışıyor" dedi.
Suriyeli heyetin Türkiye ziyaretinde hangi konuların görüşüleceği sorulan Milli Savunma Bakanı Güler "Gelince bakacağız" dedi.