https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ekrem-imamoglu-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-vedat-isikhan-ile-gorusecek-1092709637.html

Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek

Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara’da bir araya gelecek. 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T16:23+0300

2025-01-15T16:23+0300

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politika

vedat ışıkhan

ekrem imamoğlu

chp

ak parti

istanbul

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Ankara’da bu akşam sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya gelecek.İmamoğlu-Işıkhan görüşmesinin gündem maddesinin belediye borçları olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/imamoglu-riza-kardesim-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alinmistir-sehvetle-yaptiginiz-bu-uygulamanin-1092701447.html

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vedat ışıkhan, ekrem imamoğlu, chp, ak parti, istanbul