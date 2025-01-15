https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ekrem-imamoglu-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-vedat-isikhan-ile-gorusecek-1092709637.html
Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek
Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara’da bir araya gelecek. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:23+0300
2025-01-15T16:55+0300
politika
vedat ışıkhan
ekrem imamoğlu
chp
ak parti
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1a/1089706019_0:192:2955:1854_1920x0_80_0_0_89349bea516007f24ca926253935ce4b.jpg
Ankara’da bu akşam sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya gelecek.İmamoğlu-Işıkhan görüşmesinin gündem maddesinin belediye borçları olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/imamoglu-riza-kardesim-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alinmistir-sehvetle-yaptiginiz-bu-uygulamanin-1092701447.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1a/1089706019_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_bde0d3452a3ceeebcefc3452cc38e955.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vedat ışıkhan, ekrem imamoğlu, chp, ak parti, istanbul
vedat ışıkhan, ekrem imamoğlu, chp, ak parti, istanbul
Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşecek
16:23 15.01.2025 (güncellendi: 16:55 15.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 18.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara’da bir araya gelecek.
Ankara’da bu akşam sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya gelecek.
İmamoğlu-Işıkhan görüşmesinin gündem maddesinin belediye borçları olması bekleniyor.