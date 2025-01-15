https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/e-nabizdan-verileri-sizdirildi-mi-saglik-bakanligi-aciklama-yapti-1092690732.html
e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:45+0300
2025-01-15T10:45+0300
2025-01-15T11:13+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
e-nabız
devlet
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Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.Sağlık Bakanlığı verileri sızdı mı?Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.'Bugüne kadar hiç kapatılmadı'Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/turk-bankalar-birligi-dijital-dolandirilmamanin-yollarini-anlatti-bunlari-sakin-yapmayin-1089099171.html
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e nabız, e nabız bilgileri çalındı mı, sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı verlier
e nabız, e nabız bilgileri çalındı mı, sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı verlier
e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
10:45 15.01.2025 (güncellendi: 11:13 15.01.2025)
Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, “e-Nabız verilerinin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı verileri sızdı mı?
Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.
“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.
Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.
'Bugüne kadar hiç kapatılmadı'
Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.
Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.