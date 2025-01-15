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e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T10:45+0300
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Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.Sağlık Bakanlığı verileri sızdı mı?Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.'Bugüne kadar hiç kapatılmadı'Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.
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e nabız, e nabız bilgileri çalındı mı, sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı verlier
e nabız, e nabız bilgileri çalındı mı, sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığı verlier

e-Nabız’dan veri sızdırıldı mı? Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

10:45 15.01.2025 (güncellendi: 11:13 15.01.2025)
© AAe-Nabız
e-Nabız - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı, veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. e-Nabız sisteminden, vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, “e-Nabız verilerinin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız sistemi üzerinden veri sızdırıldığı iddialarına açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı verileri sızdı mı?

Söz konusu iddia 140journos’un YouTube’da yayınladığı belgeselle gündeme geldi.
“Panel” adı verilen belgeselde, milyonlarca vatandaşın e-Nabız sistemine kayıtlı verilerinin sızdırıldığı öne sürüldü.

Bakanlık, Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabında iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

'Bugüne kadar hiç kapatılmadı'

Veri sızıntısı iddiasının reddedildiği açıklamada, “Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.” denildi.

Açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür.” ifadeleri yer aldı.
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