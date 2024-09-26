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Türkiye 'silahlanıyor': 40 milyon silahtan sadece 4 milyonu ruhsatlı
Türkiye 'silahlanıyor': 40 milyon silahtan sadece 4 milyonu ruhsatlı
Sputnik Türkiye
Bireysel silahlanma Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki en ufak bir tartışmada bile taraflar ‘silahlarını konuşturuyor’, düğün... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:54+0300
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umut vakfı
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28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü öncesinde Sputnik’e konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, özellikle ‘ruhsatsız’ silah sayısındaki tehlikeli artışa dikkat çekti, yapılması gerekenleri anlattı.Neredeyse her iki kişiden biri silahlıUmut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımının yüzde 3 -5 oranında arttığını dile getiren Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Ruhsatsız silah oranına baktığımızda 1’e 9. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı olarak görünüyor. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor."Son 10 yılda 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı2014 yılından bu yana medyaya yansıyan silahlı şiddet haberlerinin günü gününe çetelesini tutarak her yıl ‘Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası’nda raporlaştırdıklarını söyleyen Dr. Akcan şu bilgileri paylaştı: Her yerde karşımıza çıkıyorAkcan’ın dikkat çektiği başka bir nokta ise ‘kazayla ya da şakalaşırken’ meydana gelen ölümler. “Her 22 silahlı vakadan biri ‘aptalca kaza’ nedeniyle meydana geliyor ve maalesef yarısı ölümle sonuçlanıyor’ diyen Dr. Akcan sözlerini şöyle sürdürdü: Basına yansımayanlar belki üç kat fazlaDr. Akcan, basına yansımayan tespit edilemeyen vakaların sayısına da dikkat çekerken, “Bunları da hesaba katarsak belki de bu rakamların 3-4 katı sonuçlara ulaşacağız. Çünkü kimi zaman aileler saklamayı tercih ediyorlar ya da yerel basın bu haberleri vermiyor. O zaman da tam anlamıyla bir veri elde edilemiyor" dedi. Silahlanmayı engellemek için ne yapmak gerekiyor?Asıl soru ise bireysel silahlanmayı engellemek için ne yapmak gerekiyor? Bunun yanıtı ise Dr. Akcan şöyle yanıtlıyor: 'Silahın şakası yok'Umut Vakfı, her yıl bireysel silahlanma nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için ‘Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü’ etkinliği düzenliyor. Bu yıl da 28 Eylül’de Levent Meydanı’nda saat 13.00’de düzenlenecek etkinlikte yakınlarını kaybedenler bir araya gelecek.
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silahlanma yarışı, silahlanma hakkı, bireysel silahlanma istatistikleri, bireyse silahlanma rakamları
silahlanma yarışı, silahlanma hakkı, bireysel silahlanma istatistikleri, bireyse silahlanma rakamları

Türkiye 'silahlanıyor': 40 milyon silahtan sadece 4 milyonu ruhsatlı

13:54 26.09.2024
Umut Vakfı
Umut Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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Bireysel silahlanma Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Öyle ki en ufak bir tartışmada bile taraflar ‘silahlarını konuşturuyor’, düğün kutlamalarında, asker uğurlamalarında havaya sıkılan kurşunlar bir çok insanı hayattan koparıyor. Peki bireysel silahlanmada rakamlar ne? Bunun önlenmesi için ne yapılmalı?
28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü öncesinde Sputnik’e konuşan Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, özellikle ‘ruhsatsız’ silah sayısındaki tehlikeli artışa dikkat çekti, yapılması gerekenleri anlattı.

Neredeyse her iki kişiden biri silahlı

Umut Vakfı’nın hazırladığı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası Raporu’na göre her yıl silahlı vakaların ve cinayetlerde silah kullanımının yüzde 3 -5 oranında arttığını dile getiren Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon ruhsatlı, 36 milyon ruhsatsız silah var. Ruhsatsız silah oranına baktığımızda 1’e 9. Yaklaşık 85 milyon olan Türkiye’nin nüfusunun üçte birinden fazlası hatta neredeyse yarısı bireysel silahlı olarak görünüyor. Bazı evlerde ise birden fazla silah bulunuyor. Silah edinim sayısı da her yıl yüzde 3.5 oranında artıyor."

Son 10 yılda 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı

2014 yılından bu yana medyaya yansıyan silahlı şiddet haberlerinin günü gününe çetelesini tutarak her yıl ‘Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası’nda raporlaştırdıklarını söyleyen Dr. Akcan şu bilgileri paylaştı:
“Bu istatistiklere bakıldığında, 2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı, daha doğrusu medyaya yansıdı.10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı. Yani her üç vakada ikisi cinayetle sonuçlandı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılanların ne kadarının daha sonra öldüğünü ya da iyileştiği yine bu rakamlara yansımadı. 2023 yılında; 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu olaylarda 2 bin 318 kişi öldü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde yani yüzde 85’inde ateşli silahlar kullanıldı."
Umut Vakfı
Umut Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
Umut Vakfı

Her yerde karşımıza çıkıyor

Akcan’ın dikkat çektiği başka bir nokta ise ‘kazayla ya da şakalaşırken’ meydana gelen ölümler. “Her 22 silahlı vakadan biri ‘aptalca kaza’ nedeniyle meydana geliyor ve maalesef yarısı ölümle sonuçlanıyor’ diyen Dr. Akcan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kazayla veya şakalaşırken olan olaylara evde, işte, avda, arabada, askerlik sırasında olmak üzere kısacası her yerde rastlanıyor. Kaza veya şakalaşırken vurma olaylarında 5-6 yaşındaki çocukların bile katil olabiliyor. Çünkü özellikle köy gibi kırsal yerler olmak üzere bazı evlerde ortalıkta gelişigüzel bırakılan silahları merakla alıp kurcalayan çocuklar, gençler ya kendilerinin ya anneleri dahil akrabalarını, arkadaşlarını vuruyorlar. Yine özellikle kutlama veya başka nedenlerle havaya ateş açma sonucu yaralanmaya sebebiyet verme olayları da bu gruba dahil edilince neredeyse yüzde 10'unu buluyor. Bu da demek oluyor ki bir yıl içinde bin cinayet işleniyorsa en az 100'ü bu şekilde ölenlerden oluşuyor. "

Basına yansımayanlar belki üç kat fazla

Dr. Akcan, basına yansımayan tespit edilemeyen vakaların sayısına da dikkat çekerken, “Bunları da hesaba katarsak belki de bu rakamların 3-4 katı sonuçlara ulaşacağız. Çünkü kimi zaman aileler saklamayı tercih ediyorlar ya da yerel basın bu haberleri vermiyor. O zaman da tam anlamıyla bir veri elde edilemiyor" dedi.

Silahlanmayı engellemek için ne yapmak gerekiyor?

Asıl soru ise bireysel silahlanmayı engellemek için ne yapmak gerekiyor? Bunun yanıtı ise Dr. Akcan şöyle yanıtlıyor:

En önemlisi bireysel silahlanmanın sosyal bir güvenlik konusu olduğunu Kabullenmek şart. Çözüm otorite olarak TBMM’de ya da kanun koyucularda. Ruhsatlandırmak ya da cezayı artırmak da çözüm değil. En az 30 yıllık bir kararlılık gerekiyor. Toplumun tüm alanlarında şiddeti azaltmanı sınırlamanın ilk adımı; sivil silahlanmayı önce zorlaştırmak denetim altına almak. En uçta yasaklamak. Silah edinmeyi bir hak ve kayıt altına alarak vergi geliri olarak görmek halen taraf buluyor. Toplumun huzurunu kaçırıyor; hukuk işlemez oluyor, korkuyu artırıyor,insanların devlete inancında hasar oluşturuyor. Bu gerçeği kabullenmek, bu yanlışlar üzerinden çözüm aramamak gerekiyor.

Bunları maddeler halinde sıralamak gerekirse; “Yeni silah yasası tekrar tartışmaya açılmalı, ruhsatsız silahlarla ilgili caydırıcı çezalar getirilmeli, ruhsat süresi iki yıla indirilmeli, evde silah bulundurma ruhsatında eş rızası alınmalı, silah ruhsatı başvurusunda en az 14 gün bekleme süresinin getirilmeli., ruhsat öncesi eğitim, ruhsat sonras denitim yapılmalı. Yine ciddi sağlık muayenesi uygulanmalı. Özellikle kişilik bozukluğu, bağımlılık düzeyi, öfke kontrol problemi ve psikopatolojik testlerin uygulanması zorunlu hale getirilmeli. Kamu spotu ile bilgilendirmeler yapılmalı, silah reklamları yasaklanmalı, internetten satış kargo ile teslim, teşhir, tanıtım yasaklanmalı. “

'Silahın şakası yok'

Umut Vakfı
Umut Vakfı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
Umut Vakfı
Umut Vakfı, her yıl bireysel silahlanma nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için ‘Sessiz Ayakkabılar Yürüyüşü’ etkinliği düzenliyor. Bu yıl da 28 Eylül’de Levent Meydanı’nda saat 13.00’de düzenlenecek etkinlikte yakınlarını kaybedenler bir araya gelecek.
Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2024
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