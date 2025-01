https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/disisleri-bakani-hakan-fidan-hamas-yetkilileri-ile-telefonda-gorustu-1092726129.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü

15.01.2025

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi. Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

