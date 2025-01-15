https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/disisleri-bakani-hakan-fidan-hamas-yetkilileri-ile-telefonda-gorustu-1092726129.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü. Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin hayırlı olmasını... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:07+0300
2025-01-15T23:07+0300
2025-01-15T23:19+0300
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gazze
hamas
israil
israil-filistin
ateşkes
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi. Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/donald-trump-duyurdu-israil-ve-hamas-arasinda-ateskes-saglandi-1092719780.html
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hakan fidan, hakan fidan hamas,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü
23:07 15.01.2025 (güncellendi: 23:19 15.01.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileri ile telefonda görüştü. Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin süreceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.
Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi. Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.