Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz Suriye'de normalleşme için tarih verdi

“Bir diğer sorun, tabii ki düzenli ordu meselesi. Ülkede birçok silahlı grup var ve bu silahlı gruplar tek bir yönetim altında değil. Ancak dün de Savunma Bakanlığından yapılan bir çağrıyla birlikte bütün bu grupların tek bir düzenli ordu altında birleşeceği, millî bir Suriye ordusunun oluşacağı, bunun da bütün ülkenin hem sınırlarını korumak hem de ülkede farklı alanlarda güvenliği tesis etmek için önemli olacağını bekliyoruz. Bu da tabii ki silahlı gruplarla muhatap olunacağı için önemli güvenlik riskleri barındırıyor. Biz bu sürecin büyük oranda müzakere yoluyla çözülmesinden tarafız Türkiye olarak. Bir başka konu, tabii ki SDG-PKK'nın ayrı bir blok olarak Suriye ordusu içerisinde bulunma talebi. Burada da tek bir blok hâlinde burada bulunmalarının getireceği farklı, önümüzdeki döneme dönük önemli riskler var. Çünkü, hatırlarsanız, şu andaki ya da devrilmiş olan bir önceki rejimin ülkeyi yönetmeye başlaması da bir darbe süreciyle gerçekleşmişti ve bu ülkeyi belli bir süre yönetmiş olan bir Batılı ülkenin ülke içerisinde iç savaş çıkarmaya dönük, mezhepçi birtakım uygulamalarından dolayı ülke içerisinde belli işler belli mezhebî gruplara verildi ve bunun yarattığı bir blok oluştu Suriye ordusu içerisinde ve sonra bunların gerçekleştirdiği bir darbeyle altmış yıl süren bir sorun yaşandı.”