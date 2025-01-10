https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/hakan-fidan-yeni-amerikan-yonetimiyle-yapici-ve-acik-diyalogu-surdurecegiz-1092530630.html

Hakan Fidan: Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz

Hakan Fidan: Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Fidan "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T11:43+0300

2025-01-10T11:43+0300

2025-01-10T11:47+0300

türkiye

hakan fidan

suriye

türkiye

abd

dış politika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092530849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77fccaba07f3c49e3142d1308b28bc3b.jpg

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler konusunda "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz" dedi. Fidan "Sayın Trump'ın ülkemizin bölgesinde ve küresel düzlemde kilit rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik. Amerikayla ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi, Sayın Trump yönetimi devraldıktan sonra da daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakan Fidan konuşmasında şu açıklamaları yaptı:“(Suriye’de) Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte”“Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur”“(PKK/YPG) Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir"“Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/disisleri-bakani-hakan-fidan-iki-devletli-cozum-icin-umutluyum--1092467196.html

türkiye

suriye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakan fidan, suriye, türkiye, abd, dış politika