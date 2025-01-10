https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/hakan-fidan-yeni-amerikan-yonetimiyle-yapici-ve-acik-diyalogu-surdurecegiz-1092530630.html
Hakan Fidan: Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz
Hakan Fidan: Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Fidan "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:43+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler konusunda "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz" dedi. Fidan "Sayın Trump'ın ülkemizin bölgesinde ve küresel düzlemde kilit rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik. Amerikayla ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi, Sayın Trump yönetimi devraldıktan sonra da daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakan Fidan konuşmasında şu açıklamaları yaptı:“(Suriye’de) Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte”“Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur”“(PKK/YPG) Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir"“Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/disisleri-bakani-hakan-fidan-iki-devletli-cozum-icin-umutluyum--1092467196.html
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hakan fidan, suriye, türkiye, abd, dış politika
hakan fidan, suriye, türkiye, abd, dış politika
Hakan Fidan: Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz
11:43 10.01.2025 (güncellendi: 11:47 10.01.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi. Fidan "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler konusunda "Yeni Amerikan yönetimiyle yapıcı ve açık diyaloğu sürdüreceğiz" dedi.
Fidan "Sayın Trump'ın ülkemizin bölgesinde ve küresel düzlemde kilit rolüne ilişkin açıklamalarını not ettik. Amerikayla ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi, Sayın Trump yönetimi devraldıktan sonra da daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakan Fidan konuşmasında şu açıklamaları yaptı:
“(Suriye’de) Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için artık yolun sonu görünmekte”
“Suriye’deki yeni düzende artık hiç kimsenin amalı fakatlı ifadeler kullanma lüksü yoktur”
“(PKK/YPG) Türkiye, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında yok etme gücüne, kapasitesine ve her şeyden önemlisi, kararlılığına sahiptir"
“Filistinlilerin vatansız, topraksız, devletsiz bırakılmaları asla kabul edilemez”