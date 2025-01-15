https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/danimarka-basbakani-frederiksen-gronlandlilar-kendi-bagimsizliklarina-kendileri-karar-vermeli-1092723806.html
Danimarka Başbakanı Frederiksen: Grönlandlılar kendi bağımsızlıklarına kendileri karar vermeli
Danimarka Başbakanı Frederiksen: Grönlandlılar kendi bağımsızlıklarına kendileri karar vermeli
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump ile Grönland'ın bağımsızlığı konusunu görüştü. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T22:08+0300
2025-01-15T22:08+0300
2025-01-15T22:36+0300
dünya
danimarka
başbakanlık ofisi
mette frederiksen
abd
donald trump
grönland
bağımsızlık
ukrayna
çin
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Danimarka Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Grönland konusunu görüştüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve adanın bağımzıslığına Grönlandlıların karar vermeleri gerektiğine işaret ettiği belirtildi.Açıklamada, “Frederiksen, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan, bağımsızlık kararının Grönlandlılar tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti” denildi.Frederiksen'in Kuzey Kutbu'nda güvenliğin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ve Danimarka'nın bu konuda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Trump ile yapılan görüşmede Ukrayna ihtilafı, Ortaoğu'daki durum ve Çin ile ilişkilerin ele alındığı vurgulandı.Öte yandan Grönland parlamentosu üyesi ve en büyük muhalefet partisi Naleraka'nın başkanı Pele Broberg, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD'nin adayı ilhak etmek için Grönland hükümetini satın alma şansı olmadığını söyledi.Daha önce Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cia-direktorlugu-adayi-ratcliffe-abd-ve-rusya-terorizmle-birlikte-mucadele-edebilir-1092720741.html
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danimarka, başbakanlık ofisi, mette frederiksen, abd, donald trump, grönland, bağımsızlık, ukrayna, çin, ortadoğu, kuzey kutbu, mute egede
danimarka, başbakanlık ofisi, mette frederiksen, abd, donald trump, grönland, bağımsızlık, ukrayna, çin, ortadoğu, kuzey kutbu, mute egede
Danimarka Başbakanı Frederiksen: Grönlandlılar kendi bağımsızlıklarına kendileri karar vermeli
22:08 15.01.2025 (güncellendi: 22:36 15.01.2025)
Danimarka Başbakanı Frederiksen, Trump ile Grönland'ın bağımsızlığı konusunu görüştü.
Danimarka Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Grönland konusunu görüştüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve adanın bağımzıslığına Grönlandlıların karar vermeleri gerektiğine işaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Frederiksen, Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başbakan, bağımsızlık kararının Grönlandlılar tarafından verilmesi gerektiğine işaret etti” denildi.
Frederiksen'in Kuzey Kutbu'nda güvenliğin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı ve Danimarka'nın bu konuda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Trump ile yapılan görüşmede Ukrayna ihtilafı, Ortaoğu'daki durum ve Çin ile ilişkilerin ele alındığı vurgulandı.
Öte yandan Grönland parlamentosu üyesi ve en büyük muhalefet partisi Naleraka'nın başkanı Pele Broberg, Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD'nin adayı ilhak etmek için Grönland hükümetini satın alma şansı olmadığını söyledi.
Daha önce Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.
Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.