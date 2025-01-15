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CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir
CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir
Sputnik Türkiye
CIA Direktörlüğüne aday John Ratcliffe, ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini belirtti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
john ratcliffe
cia
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donald trump
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terörizm
işbirliği
senato
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü adayı, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, benzer tehditlerle karşı karşıya olan ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini söyledi.Senato oturumunda konuşan Ratcliffe, “Örneğin terörizmle mücadele ettiğimiz alanlar var. Bizim terörist örgütlerden karşılaştığımız tehditlerin bazıları onların da karşılaştığı tehditler. Dolayısıyla bilgi ya da istihbaratın paylaşılabileceği ya da ülkelerimizin karşılıklı yararına bir şeyler yapılabileceği durumlar var” diyerek, Rusya'ya ilişkin daha önce verdiği yanıta açıklık getirdi.Ratcliffe, daha önce Trump'ın yönetimindeki önemli pozisyonlar için aday gösterdiği isimlerin Senato'daki onay oturumunda, seçilmiş başkan Donald Trump'a, karşılıklı olarak fayda sağlayacak durumlarda Rusya ile işbirliği yapması tavsiyesinde bulunacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-listede-turk-firmalari-da-bulunuyor-1092718036.html
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john ratcliffe, cia, abd, donald trump, rusya, terörizm, işbirliği, senato, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
john ratcliffe, cia, abd, donald trump, rusya, terörizm, işbirliği, senato, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)

CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir

21:06 15.01.2025
© AP Photo / Carolyn KasterThis April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
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CIA Direktörlüğüne aday John Ratcliffe, ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini belirtti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü adayı, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, benzer tehditlerle karşı karşıya olan ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini söyledi.
Senato oturumunda konuşan Ratcliffe, “Örneğin terörizmle mücadele ettiğimiz alanlar var. Bizim terörist örgütlerden karşılaştığımız tehditlerin bazıları onların da karşılaştığı tehditler. Dolayısıyla bilgi ya da istihbaratın paylaşılabileceği ya da ülkelerimizin karşılıklı yararına bir şeyler yapılabileceği durumlar var” diyerek, Rusya'ya ilişkin daha önce verdiği yanıta açıklık getirdi.
Ratcliffe, daha önce Trump'ın yönetimindeki önemli pozisyonlar için aday gösterdiği isimlerin Senato'daki onay oturumunda, seçilmiş başkan Donald Trump'a, karşılıklı olarak fayda sağlayacak durumlarda Rusya ile işbirliği yapması tavsiyesinde bulunacağını söylemişti.
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