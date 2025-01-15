https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/cia-direktorlugu-adayi-ratcliffe-abd-ve-rusya-terorizmle-birlikte-mucadele-edebilir-1092720741.html
CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir
CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir
Sputnik Türkiye
CIA Direktörlüğüne aday John Ratcliffe, ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini belirtti. 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T21:06+0300
2025-01-15T21:06+0300
2025-01-15T21:05+0300
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rusya
terörizm
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senato
ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü adayı, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, benzer tehditlerle karşı karşıya olan ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini söyledi.Senato oturumunda konuşan Ratcliffe, “Örneğin terörizmle mücadele ettiğimiz alanlar var. Bizim terörist örgütlerden karşılaştığımız tehditlerin bazıları onların da karşılaştığı tehditler. Dolayısıyla bilgi ya da istihbaratın paylaşılabileceği ya da ülkelerimizin karşılıklı yararına bir şeyler yapılabileceği durumlar var” diyerek, Rusya'ya ilişkin daha önce verdiği yanıta açıklık getirdi.Ratcliffe, daha önce Trump'ın yönetimindeki önemli pozisyonlar için aday gösterdiği isimlerin Senato'daki onay oturumunda, seçilmiş başkan Donald Trump'a, karşılıklı olarak fayda sağlayacak durumlarda Rusya ile işbirliği yapması tavsiyesinde bulunacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-listede-turk-firmalari-da-bulunuyor-1092718036.html
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john ratcliffe, cia, abd, donald trump, rusya, terörizm, işbirliği, senato, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
john ratcliffe, cia, abd, donald trump, rusya, terörizm, işbirliği, senato, ulusal istihbarat direktörlüğü (dni)
CIA Direktörlüğü adayı Ratcliffe: ABD ve Rusya terörizmle birlikte mücadele edebilir
CIA Direktörlüğüne aday John Ratcliffe, ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini belirtti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü adayı, eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, benzer tehditlerle karşı karşıya olan ABD ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yapabileceğini söyledi.
Senato oturumunda konuşan Ratcliffe, “Örneğin terörizmle mücadele ettiğimiz alanlar var. Bizim terörist örgütlerden karşılaştığımız tehditlerin bazıları onların da karşılaştığı tehditler. Dolayısıyla bilgi ya da istihbaratın paylaşılabileceği ya da ülkelerimizin karşılıklı yararına bir şeyler yapılabileceği durumlar var” diyerek, Rusya'ya ilişkin daha önce verdiği yanıta açıklık getirdi.
Ratcliffe, daha önce Trump'ın yönetimindeki önemli pozisyonlar için aday gösterdiği isimlerin Senato'daki onay oturumunda, seçilmiş başkan Donald Trump'a, karşılıklı olarak fayda sağlayacak durumlarda Rusya ile işbirliği yapması tavsiyesinde bulunacağını söylemişti.