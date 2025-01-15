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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bm-genel-sekreteri-guterresten-ateskes-aciklamasi-iki-devletli-cozumu-insa-etme-cagrisinda-1092726234.html
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ateşkes açıklaması: 'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ateşkes açıklaması: 'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek İsrail ve Filistin'in yan... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T23:08+0300
2025-01-15T23:08+0300
israil- filistin çatışması
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
filistin
israil
gazze
ateşkes
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım gönderimlerinin artırılması konularında destek vermeye hazır olduğunu belirtti.Guterres, basın toplantısında "BM, anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye ve acı çeken sayısız Filistinli’ye sürdürülebilir insani yardım göndermeye hazırdır" dedi.Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını takdir ettiğini aktaran Guterres, "Tüm taraflara anlaşmanın tam olarak uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.Guterres, temel önceliğin şimdi bu ihtilaf nedeniyle meydana gelen korkunç acıyı dindirmek olduğunu ifade ederek, BM'nin hem anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hem de Filistinlilere insani yardımı artırmaya hazır olduğunu söyledi.Ateşkesin Gazze'de insani yardımlara yönelik engelleri kaldırmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Bu anlaşma kritik öneme sahip bir ilk adım. Ancak, çabalarımızı daha geniş hedefler için sarf etmeye devam etmeliyiz" dedi.Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki birliği sağlamanın öneminin altını çizerek, aynı zamanda birlik halinde bir Filistin yönetiminin sağlanmasının öncelik olduğunu söyledi.'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'BM Genel Sekreteri Guterres, "Taraflara ve ortaklara bu fırsatı değerlendirerek Filistinliler, İsrailliler ve bölge için daha iyi bir gelecek inşa etme, işgali sona erdirme ve uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.İki halkın da isteklerinin ancak iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini kaydeden Guterres, mevcut BM kararları ve anlaşmalarının bunun için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.Guterres, hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanlarına başsağlığı dileklerini ileterek BM'nin, barış, istikrar ve Filistin, İsrail ve bölge halkına daha umutlu gelecek için destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/biden-muzakereler-devam-ettigi-surece-ateskes-surecek-1092725041.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, filistin, israil, gazze, ateşkes
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, filistin, israil, gazze, ateşkes

BM Genel Sekreteri Guterres'ten ateşkes açıklaması: 'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'

23:08 15.01.2025
© AA / Selçuk AcarBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA / Selçuk Acar
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ve Hamas'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardım gönderimlerinin artırılması konularında destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Guterres, basın toplantısında "BM, anlaşmanın uygulanmasını desteklemeye ve acı çeken sayısız Filistinli’ye sürdürülebilir insani yardım göndermeye hazırdır" dedi.
Mısır, Katar ve ABD'nin anlaşmanın sağlanması yönündeki çabalarını takdir ettiğini aktaran Guterres, "Tüm taraflara anlaşmanın tam olarak uygulanması için yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
Guterres, temel önceliğin şimdi bu ihtilaf nedeniyle meydana gelen korkunç acıyı dindirmek olduğunu ifade ederek, BM'nin hem anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamaya hem de Filistinlilere insani yardımı artırmaya hazır olduğunu söyledi.
Ateşkesin Gazze'de insani yardımlara yönelik engelleri kaldırmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Guterres, "Bu anlaşma kritik öneme sahip bir ilk adım. Ancak, çabalarımızı daha geniş hedefler için sarf etmeye devam etmeliyiz" dedi.
Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki birliği sağlamanın öneminin altını çizerek, aynı zamanda birlik halinde bir Filistin yönetiminin sağlanmasının öncelik olduğunu söyledi.

'İki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum'

BM Genel Sekreteri Guterres, "Taraflara ve ortaklara bu fırsatı değerlendirerek Filistinliler, İsrailliler ve bölge için daha iyi bir gelecek inşa etme, işgali sona erdirme ve uluslararası hukuk uyarınca İsrail ve Filistin'in yan yana yaşayacağı iki devletli çözümü inşa etme çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
İki halkın da isteklerinin ancak iki devletli çözümle yerine getirilebileceğini kaydeden Guterres, mevcut BM kararları ve anlaşmalarının bunun için yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.
Guterres, hayatını kaybeden siviller, BM personeli ve insani yardım çalışanlarına başsağlığı dileklerini ileterek BM'nin, barış, istikrar ve Filistin, İsrail ve bölge halkına daha umutlu gelecek için destek sağlama konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
Biden: Müzakereler devam ettiği sürece ateşkes sürecek
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