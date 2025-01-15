https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/burak-yilmaz-2010-2011-sezonu-aciklamasi-yastiga-basini-koydugunda-kimin-sampiyon-oldugunu-herkes-1092716712.html

Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonu açıklaması: 'Yastığa başını koyduğunda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor'

Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonu açıklaması: 'Yastığa başını koyduğunda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor'

Sputnik Türkiye

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor Söyleşileri' etkinliğine katılan Burak Yılmaz, kendisine yöneltilen 2010-2011 sezonu şampiyonluğuna... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T18:21+0300

2025-01-15T18:21+0300

2025-01-15T18:21+0300

spor

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Eski Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, "Şenol hocanın başımın üzerinde yeri vardır ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum. Bir gün Trabzonspor'a teknik direktör olur muyum? Allah'ın izniyle mutlaka olurum diye düşünüyorum" dedi.Yılmaz, 22 sene profesyonel futbol oynadığını hatırlatarak, "Nasıl başladığım değil nasıl bitirdiğim önemliydi. Çoğu arkadaşım itibar problemiyle bıraktılar ama ben her şeyi en üst düzeyde kendi irademle bıraktığım için kendimle gurur duyuyorum. Çok güzel bir hayatım oldu. Bu hayatı da bana futbol topu verdi. O yüzden canla başla sarıldım. Futbol topunu bıraktıktan sonra da hala o topa sarılıyorum çünkü biliyorum ki geleceğim de o futbol topunda" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'a transferiyle ilgili süreci aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:'Yastığa başını koyduğunda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor'Süper Lig'de 2010-2011 sezonuyla ilişkin gelen soruya ise Yılmaz, "Bu konuyu çok konuşmamak gerekiyor. Çünkü bu konu Trabzonspor'u, Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu 10 sene geriye itmiştir. UEFA ve FIFA'da Türk futbolunun itibarı zedelenmiştir. Bizim gönlümüz neyin ne olduğunu biliyor. Bu konuyu fazla uzatmayalım, ülke futboluna zarar vermeyelim" dedi. Yılmaz konuşmasının bu kısmında ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Çoğu defa futbolu bırakmayı düşündüm'Burak Yılmaz, 'zor dönemlerde futbolu bırakmayı hiç düşündün mü?' sorusuna şu yanıtı verdi:'Artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum'Yılmaz, Trabzonspor'dan gelecek teklifin kendisi için bir şeref olduğunu dile getirerek, "Fakat ben artık teknik direktörüm, bir ekibim var. Yola çıktığım, inandığım dostlarım var. Tekrardan yardımcılığa dönmeyi doğru bulmuyorum. Futbolu bırakmadan son iki senedir UEFA tarafından lisans verildi bana. Bunların eğitimini aldığım için kendimi bir teknik direktör olarak görüyorum. Şenol hocanın başımın üzerinde yeri vardır ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum. Bir gün Trabzonspor'a teknik direktör olur muyum? Allah'ın izniyle mutlaka olurum diye düşünüyorum" diye konuştu.Hakemlerin hatalar yaptığına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

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