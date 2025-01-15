https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/belediye-baskanindan-kritik-aciklama-istanbullularin-ictigi-suya-lagim-sulari-karisiyor-1092711334.html

Belediye Başkanı'ndan kritik açıklama: 'İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor'

Belediye Başkanı'ndan kritik açıklama: 'İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor'

Sputnik Türkiye

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul'a içme suyu sağlayan Melen Havzası'nın bakımından sorumlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) görevini... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:13+0300

2025-01-15T17:13+0300

2025-01-15T17:13+0300

türkiye

istanbul

lağım

su

su

içme suyu

düzce

melen barajı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092711667_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5a5a4cc1275a872e1d6586c9556ad9d.jpg

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbulluları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve kent suyuna lağım karıştığını iddia etti.İBB'ye çağrıÖzlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin, su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar olduğunu belirtti.Bu yatırımların, İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliğiyle ilgili yükümlülükleri kapsadığını aktaran Özlü, "Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor. İBB ve İSKİ yönetimleri, bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor." ifadelerine yer verdi.Özlü ayrıca, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün geçen yıl İstanbul ile Düzce'yi "su kardeşi" ilan etme girişimini İBB'nin kabul etmediğini, bunun üzerine Düzce'nin Kocaeli ile "su kardeşi" ilan edildiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ekrem-imamoglu-calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-vedat-isikhan-ile-gorusecek-1092709637.html

türkiye

istanbul

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, lağım, su, su, içme suyu, düzce, melen barajı