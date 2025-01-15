https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-unlu-peynir-markalarinda-mantar-ilaci-tespit-edildi-1092725773.html
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana kamuoyuyla paylaşılan listede... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T22:52+0300
2025-01-15T22:52+0300
2025-01-15T22:52+0300
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Bakanlık tarafından açıklanan listede, beyaz peynir çeşitlerinden bazılarında 'Natamisin' adlı madde tespit edildi.Ünlü zincir markette satılan Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'nde mantar ilacı 'Natamisin' bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı yoğurt markasında daha hileli içerik tespit edildi. Şanlıurfa’da üretilen 'Anı Yarım Yağlı Yoğurt' ve 'Şanlı Yoğurt' ürünlerinde nişasta kullanıldığı açıklandı.Tarım Bakanlığı, tüketicilerin ifşa edilen ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. İfşa edilen ürünlerin listesine Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kumpir-dukkaninda-salmonella-bakterisi-bulundu-isletme-sahibi-tutuklandi-1092723628.html
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a101 süt, a101 peynir, a101 yoğurt, a101 aktüel ürünler
a101 süt, a101 peynir, a101 yoğurt, a101 aktüel ürünler
Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana kamuoyuyla paylaşılan listede, güvenilir gıda standartlarını ihlal eden firmalar ve ürünler yer aldı. Son listede 12 farklı peynir markası ve iki yoğurt markasında yapılan hileler dikkat çekti.
Bakanlık tarafından açıklanan listede, beyaz peynir çeşitlerinden bazılarında 'Natamisin' adlı madde tespit edildi.
Ünlü zincir markette satılan Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'nde mantar ilacı 'Natamisin' bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı yoğurt markasında daha hileli içerik tespit edildi. Şanlıurfa’da üretilen 'Anı Yarım Yağlı Yoğurt' ve 'Şanlı Yoğurt' ürünlerinde nişasta kullanıldığı açıklandı.
Tarım Bakanlığı, tüketicilerin ifşa edilen ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. İfşa edilen ürünlerin listesine Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.