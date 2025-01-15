https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/bakanlik-yeni-listeyi-duyurdu-unlu-peynir-markalarinda-mantar-ilaci-tespit-edildi-1092725773.html

Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi

Bakanlık yeni listeyi duyurdu: Ünlü peynir markalarında mantar ilacı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana kamuoyuyla paylaşılan listede... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T22:52+0300

2025-01-15T22:52+0300

2025-01-15T22:52+0300

türkiye

peynir

kaşar peyniri

hellim peyniri

market

gıda

helal gıda

gıda fiyatları

gıda zehirlenmesi

gıda yardımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/06/1055354753_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8ef36b1f67b8c9751c528e8bf111475a.jpg

Bakanlık tarafından açıklanan listede, beyaz peynir çeşitlerinden bazılarında 'Natamisin' adlı madde tespit edildi.Ünlü zincir markette satılan Ahir Tam Yağlı Dereotlu Eritme Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri'nde mantar ilacı 'Natamisin' bulunduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, iki farklı yoğurt markasında daha hileli içerik tespit edildi. Şanlıurfa’da üretilen 'Anı Yarım Yağlı Yoğurt' ve 'Şanlı Yoğurt' ürünlerinde nişasta kullanıldığı açıklandı.Tarım Bakanlığı, tüketicilerin ifşa edilen ürünlerden uzak durmaları ve güvenilir gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. İfşa edilen ürünlerin listesine Bakanlığın resmi web sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/kumpir-dukkaninda-salmonella-bakterisi-bulundu-isletme-sahibi-tutuklandi-1092723628.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

a101 süt, a101 peynir, a101 yoğurt, a101 aktüel ürünler