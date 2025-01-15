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Bakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı
Bakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün basına yaptığı açıklamada Ülke Ocakları protokolüne değinerek "Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T14:50+0300
2025-01-15T14:50+0300
politika
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yusuf tekin
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatlarda bazı adaylara düşük ya da yüksek puan verildiğine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Tekin, "İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde değerlendirilir, sonra da usulü bellidir ve yargıya başvurulur. Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok" diye konuştu.Mülakatlarda, adayların performansına göre notlar verildiğini ve buna göre de sıralama yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:"Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notundan 2 puan fazla aldım, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz, varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."Özel okul ücretleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Tekin, şöyle devam etti:"Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar da bu zamların enflasyon hesaplamasına katkı yaptığını söylüyorlar. Biz orayı zaten denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bir şeyi ifade etmek istiyorum. Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talebinde bulunanlar olabilir. Yönetmeliğe bunu koyduk, tamamen elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Bunun dışında bir ücret talep edilirse onu lütfen bizimle paylaşsınlar."'Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun'Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:"'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğu Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım, yerel seçimlerden önce 'kent uzlaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Protokole aykırı davranılırsa, protokol iptal edilir. Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, daha önce de yaptı aynısını, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin. Onlar kendilerini yanlış manipüle ediyorlar, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak."
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ülkü ocakları, özgür özel, yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, protokol, protokol krizi
ülkü ocakları, özgür özel, yusuf tekin, milli eğitim bakanlığı, protokol, protokol krizi

Bakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı

14:50 15.01.2025
© FotoğrafBakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı
Bakan Tekin: Ülkü Ocakları protokolleri okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© Fotoğraf
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün basına yaptığı açıklamada Ülke Ocakları protokolüne değinerek "Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin" dedi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki mülakatlarda bazı adaylara düşük ya da yüksek puan verildiğine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Tekin, "İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde değerlendirilir, sonra da usulü bellidir ve yargıya başvurulur. Bir mülakatta notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok" diye konuştu.
Mülakatlarda, adayların performansına göre notlar verildiğini ve buna göre de sıralama yapıldığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Eğer zaten KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yok. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notundan 2 puan fazla aldım, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı.' Bu gayet doğal bir şey. O arkadaşımızın mülakat performansı yüksek, sizinki düşük olabilir. Kaldı ki mülakat jürisi, nasıl değerlendirme yapacağına, adayların, sorulan sorulara nasıl cevap vereceğine dair bir formatımız var, o formata göre jüri üyelerimiz değerlendirme yapıyor. Tutanakları nereden bulup da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz, varsa bir sahtecilik kararlarını verirler. Yoksa da sahtecilik iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."
Özel okul ücretleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Tekin, şöyle devam etti:
"Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Onlar da bu zamların enflasyon hesaplamasına katkı yaptığını söylüyorlar. Biz orayı zaten denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bir şeyi ifade etmek istiyorum. Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talebinde bulunanlar olabilir. Yönetmeliğe bunu koyduk, tamamen elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Bunun dışında bir ücret talep edilirse onu lütfen bizimle paylaşsınlar."

'Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun'

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan protokole ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösterdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğu Türk Dil Kurumunun sözlüğüne baktım, yerel seçimlerden önce 'kent uzlaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Protokole aykırı davranılırsa, protokol iptal edilir. Bahsi geçen protokol okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e kim bilgi veriyorsa kendisine tavsiyem, daha önce de yaptı aynısını, kendisine bilgi veren danışmanlarını bir teyit etsin. Onlar kendilerini yanlış manipüle ediyorlar, onların manipülasyonundan kurtulsun. Yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak."
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