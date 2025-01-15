https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/arac-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-resmi-gazetede-yayinlandi-otv-muafiyetinde-yeni-donem-bugun-1092686119.html
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV muafiyeti için yeni şartlar getirildi. Araç alımlarında yerli katkı oranı şartı artırılırken, muafiyetten... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T07:56+0300
2025-01-15T07:56+0300
2025-01-15T07:56+0300
hazine
maliye bakanlığı
ekonomi
resmi gazete
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özel tüketim vergisi (ötv)
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle malul ve engellilere yönelik araç alım muafiyetleri konusunda önemli yenilikler içeriyor.Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı şartı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel beyanlarla tespit edilecek.Yanlış beyanlara karşı yaptırımDüzenlemeye göre, araç alımı sırasında yanlış beyan verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, muafiyetli olarak alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Bu madde, ÖTV istisnasından yararlanan bireylerin haklarının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirildi.Yürürlük tarihi ve uygulama detaylarıTebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Resmi Gazete’nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz. İlgili link: Resmi Gazete TebliğiYerli üretim şartı güçlendiYeni düzenleme, yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yerli katkı oranının artırılmasıyla, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yerli otomobil projelerine destek sağlarken, aynı zamanda ithal araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.
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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV muafiyeti için yeni şartlar getirildi. Araç alımlarında yerli katkı oranı şartı artırılırken, muafiyetten yararlananların yanlış beyan vermesi durumunda yaptırım uygulanacak. Tebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tüm detaylar haberimizde.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle malul ve engellilere yönelik araç alım muafiyetleri konusunda önemli yenilikler içeriyor.
Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı şartı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel beyanlarla tespit edilecek.
Yanlış beyanlara karşı yaptırım
Düzenlemeye göre, araç alımı sırasında yanlış beyan verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, muafiyetli olarak alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Bu madde, ÖTV istisnasından yararlanan bireylerin haklarının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirildi.
Yürürlük tarihi ve uygulama detayları
Tebliğ, 15 Ocak 2025
itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından uygulanacak. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Resmi Gazete’nin ilgili sayfasından
ulaşabilirsiniz. İlgili link: Resmi Gazete Tebliği
Yerli üretim şartı güçlendi
Yeni düzenleme, yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yerli katkı oranının artırılmasıyla, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yerli otomobil projelerine destek sağlarken, aynı zamanda ithal araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.