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Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV muafiyeti için yeni şartlar getirildi. Araç alımlarında yerli katkı oranı şartı artırılırken, muafiyetten... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T07:56+0300
2025-01-15T07:56+0300
hazine
maliye bakanlığı
ekonomi
resmi gazete
araç
otomobil
ikinci el otomobil
otomotiv
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle malul ve engellilere yönelik araç alım muafiyetleri konusunda önemli yenilikler içeriyor.Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı şartı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel beyanlarla tespit edilecek.Yanlış beyanlara karşı yaptırımDüzenlemeye göre, araç alımı sırasında yanlış beyan verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, muafiyetli olarak alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Bu madde, ÖTV istisnasından yararlanan bireylerin haklarının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirildi.Yürürlük tarihi ve uygulama detaylarıTebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Resmi Gazete’nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz. İlgili link: Resmi Gazete TebliğiYerli üretim şartı güçlendiYeni düzenleme, yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yerli katkı oranının artırılmasıyla, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yerli otomobil projelerine destek sağlarken, aynı zamanda ithal araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.
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ötv muafiyeti, ötv düzenlemesi 2025, yerli katkı oranı nedir, engelli araç alımı şartları, ötv uygulama genel tebliği, ötv istisnası yeni kurallar, yerli araç teşvikleri, ötv kanunu 7. madde, araç alımında yanlış beyan, ötv muafiyeti ne zaman başlıyor, 15 ocak 2025 ötv düzenlemesi, resmî gazete ötv tebliği, engelli araçlarda ötv değişikliği, araç alımında 5 yıl kuralı, ötv istisnası nasıl uygulanır, hazine ve maliye bakanlığı açıklaması, sanayi ve teknoloji bakanlığı katkı oranı, resmî gazete güncel kararlar, yanlış beyan cezası araç alımı, yerli üretim araç muafiyeti

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı

07:56 15.01.2025
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Otomotiv , otomobil, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV muafiyeti için yeni şartlar getirildi. Araç alımlarında yerli katkı oranı şartı artırılırken, muafiyetten yararlananların yanlış beyan vermesi durumunda yaptırım uygulanacak. Tebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Tüm detaylar haberimizde.
Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle malul ve engellilere yönelik araç alım muafiyetleri konusunda önemli yenilikler içeriyor.
Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı şartı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel beyanlarla tespit edilecek.

Yanlış beyanlara karşı yaptırım

Düzenlemeye göre, araç alımı sırasında yanlış beyan verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, muafiyetli olarak alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Bu madde, ÖTV istisnasından yararlanan bireylerin haklarının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirildi.

Yürürlük tarihi ve uygulama detayları

Tebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Resmi Gazete’nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz. İlgili link: Resmi Gazete Tebliği

Yerli üretim şartı güçlendi

Yeni düzenleme, yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yerli katkı oranının artırılmasıyla, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yerli otomobil projelerine destek sağlarken, aynı zamanda ithal araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.
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