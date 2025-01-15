https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/arac-sahibi-olmak-isteyenler-dikkat-resmi-gazetede-yayinlandi-otv-muafiyetinde-yeni-donem-bugun-1092686119.html

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat: Resmi Gazete'de yayınlandı, ÖTV muafiyetinde yeni dönem bugün başladı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ÖTV muafiyeti için yeni şartlar getirildi. Araç alımlarında yerli katkı oranı şartı artırılırken, muafiyetten... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T07:56+0300

2025-01-15T07:56+0300

2025-01-15T07:56+0300

hazine

maliye bakanlığı

ekonomi

resmi gazete

araç

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenleme, özellikle malul ve engellilere yönelik araç alım muafiyetleri konusunda önemli yenilikler içeriyor.Yapılan değişiklikle, istisna kapsamında alınacak taşıtlarda yerli katkı oranı şartı yüzde 20’den yüzde 40’a çıkarıldı. Bu oran, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel beyanlarla tespit edilecek.Yanlış beyanlara karşı yaptırımDüzenlemeye göre, araç alımı sırasında yanlış beyan verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, muafiyetli olarak alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca satışı ya da devri, yeni bir istisna hakkı sağlamayacak. Bu madde, ÖTV istisnasından yararlanan bireylerin haklarının kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla getirildi.Yürürlük tarihi ve uygulama detaylarıTebliğ, 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Düzenleme hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak. Tebliğin tam metnine ve detaylarına Resmi Gazete’nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz. İlgili link: Resmi Gazete TebliğiYerli üretim şartı güçlendiYeni düzenleme, yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yerli katkı oranının artırılmasıyla, Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi hedefleniyor. Bu değişiklik, yerli otomobil projelerine destek sağlarken, aynı zamanda ithal araçların muafiyet kapsamından çıkarılmasını öngörüyor.

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