https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yil-sonunda-rekor-ustune-rekor-gelmisti-bitcoin-iki-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1092628588.html

Yıl sonunda rekor üstüne rekor gelmişti: Bitcoin iki ayın en düşük seviyesinde

Yıl sonunda rekor üstüne rekor gelmişti: Bitcoin iki ayın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

16 Aralık'ta 106 bin doları da aşarak rekora imza atan Bitcoin'de düşüş sürüyor. Bitcoin, 90 bin 300 dolara kadar inerek iki ayın dibini gördü. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:16+0300

2025-01-13T17:16+0300

2025-01-13T17:16+0300

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Yıl başından beri düşüş seyrinde olan Bitcoin, 90 bin 300 dolara kadar inerek iki ayın dibini gördü.Haftanın ilk gününde yüzde 4 kayıpKripto piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Donald Trump baskısıyla sert düştü.Lider kripto para Bitcoin, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4'e yakın düşüşle 90 bin 300 doları gördü. Böylece Bitcoin, 18 Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 6'den fazla kayıpla 3 bin dolar seviyesine geriledi.ABD’deki güçlü istihdam verileri Fed'in faiz indirimlerini yavaşlatacağı beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini hazirandan sonra yapacağı tahminleri arttı.Faiz beklentilerinin değişmesi Dolar'ı güçlendirirken, riskli varlıklarda satışları hızlandırdı. Dolar endeksi, Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.ABD'de Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını ve enflasyonu tetiklemesinden de endişe ediliyor.Geçen hafta tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artması, çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verisinin de önemini artırdı. ABD enflasyon rakamları çarşamba günü açıklanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bitcoinden-bir-rekor-daha-son-donemin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1091576538.html

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