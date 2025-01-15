https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/alman-saglik-bakani-begenmemisti-karar-verildi-turkiye-uretimli-dubai-cikolatalari-almanyada-1092682636.html
Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti, karar verildi: Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor
Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti, karar verildi: Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
Almanya'da bir mahkeme, Dubai'de üretilmeyen Dubai çikolatalarının 'tüketiciyi yanıltabileceğini' söyledi ve bir perakende market zincirinde satılan Türkiye... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T02:03+0300
2025-01-15T02:03+0300
2025-01-15T02:04+0300
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almanya
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karl lauterbach
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dubai çikolatası
mahkeme
yasak
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Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai çikolatası' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar verdi. Mahkeme, Dubai'de üretilmeyen ama 'Dubai çikolatası' olarak satılan ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğini söyledi.Almanya'da bulunan bir perakende market zincirine ise bu konuda 'tedbir' kararı verildi ve perakende market zincirinde satışa sunulan Dubai çikolatasının Türkiye'de üretilen versiyonunu satmasını yasakladı.Ayrıca mahkeme, ürünün arkasında "Origin: Turkey" yazan küçük bir etiket bulunmasının 'bu yanlış anlaşılmayı gidermek' için yeterli olmadığına karar verdi.Alman Sağlık Bakanı beğenmemiştiAlmanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dubai çikolatasını denediğini fotoğraflayarak çikolatayı beğenmediğini ifade etmişti.Paylaşımında Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" de
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanyaya-gonderilen-narlarda-yuksek-pestisit-tespit-edildi-urunler-piyasadan-toplatildi--1092681824.html
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Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti, karar verildi: Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor
02:03 15.01.2025 (güncellendi: 02:04 15.01.2025)
Almanya'da bir mahkeme, Dubai'de üretilmeyen Dubai çikolatalarının 'tüketiciyi yanıltabileceğini' söyledi ve bir perakende market zincirinde satılan Türkiye üretimli Dubai çikolatalarının satışını yasakladı.
Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai çikolatası' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar verdi. Mahkeme, Dubai'de üretilmeyen ama 'Dubai çikolatası' olarak satılan ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğini söyledi.
Almanya'da bulunan bir perakende market zincirine ise bu konuda 'tedbir' kararı verildi ve perakende market zincirinde satışa sunulan Dubai çikolatasının Türkiye'de üretilen versiyonunu satmasını yasakladı.
Ayrıca mahkeme, ürünün arkasında "Origin: Turkey" yazan küçük bir etiket bulunmasının 'bu yanlış anlaşılmayı gidermek' için yeterli olmadığına karar verdi.
Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti
Almanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dubai çikolatasını denediğini fotoğraflayarak çikolatayı beğenmediğini ifade etmişti.
Paylaşımında Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" de