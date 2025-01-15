https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/alman-saglik-bakani-begenmemisti-karar-verildi-turkiye-uretimli-dubai-cikolatalari-almanyada-1092682636.html

Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti, karar verildi: Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor

Alman Sağlık Bakanı beğenmemişti, karar verildi: Türkiye üretimli Dubai çikolataları Almanya'da satıştan kaldırılıyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da bir mahkeme, Dubai'de üretilmeyen Dubai çikolatalarının 'tüketiciyi yanıltabileceğini' söyledi ve bir perakende market zincirinde satılan Türkiye... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

türkiye

almanya

dubai

karl lauterbach

dubai çikolatası

dubai çikolatası

mahkeme

yasak

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Almanya'da bir mahkeme, 'Dubai çikolatası' teriminin sadece 'Dubai üretimli' çikolatalar için kullanılabileceğine karar verdi. Mahkeme, Dubai'de üretilmeyen ama 'Dubai çikolatası' olarak satılan ürünlerin tüketiciyi yanıltabileceğini söyledi.Almanya'da bulunan bir perakende market zincirine ise bu konuda 'tedbir' kararı verildi ve perakende market zincirinde satışa sunulan Dubai çikolatasının Türkiye'de üretilen versiyonunu satmasını yasakladı.Ayrıca mahkeme, ürünün arkasında "Origin: Turkey" yazan küçük bir etiket bulunmasının 'bu yanlış anlaşılmayı gidermek' için yeterli olmadığına karar verdi.Alman Sağlık Bakanı beğenmemiştiAlmanya Federal Sağlık Bakanı Prof. Dr. Karl Lauterbach, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Dubai çikolatasını denediğini fotoğraflayarak çikolatayı beğenmediğini ifade etmişti.Paylaşımında Bakan Lauterbach, Dubai çikolatasının görselini paylaşarak "Tadı güzel değil" de

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanyaya-gonderilen-narlarda-yuksek-pestisit-tespit-edildi-urunler-piyasadan-toplatildi--1092681824.html

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