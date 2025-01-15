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Akdoğan: Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı
Akdoğan: Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı
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Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini duyunca çatalın elinden düştüğünü söyleyerek "Devlet Bey'den bunları... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T00:42+0300
2025-01-15T00:50+0300
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Habertürk'te canlı yayında Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Akdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Epey zamandır siyasi gelişmeleri takip etmediğini söyleyen Akdoğan "Eşimin siyasetle hiç ilgisi yok. Salı günü Devlet Bey'in, Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını takip eder. Kahvaltı yapıyorduk, bir an çatal elimden düştü. Hanım gayriihtiyari 'deprem mi oluyor' diye irkildi. 'Yok' dedim 'Daha önemli bir şey oluyor'. Devlet Bey konuşuyordu. Söylediği şeyler çok ileriydi. Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı. Cümleleri anlamaya çalışıyorum. Umut hakkından bahsetti. Çalışılmış bir şeydi bu. Çok önemli hamleydi. Önce meslektaşlarımıza baktım, yorumlara baktım. Herkes şok halindeydi. Eveleyip, geveliyorlardı, nasıl pozisyon alacaklarını bilmedikleri için. Herkes top çeviren konuşmalar yaptılar" dedi.'Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiri de içeren açıklamasında Akdoğan şunları söyledi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla ilgili ise Akdoğan şu açıklamayı yaptı:
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yalçın akdoğan, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, seçim
yalçın akdoğan, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, seçim

Akdoğan: Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı

00:42 15.01.2025 (güncellendi: 00:50 15.01.2025)
© AABaşbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Eski Başbakan Yardımcısı Akdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini duyunca çatalın elinden düştüğünü söyleyerek "Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı" dedi.
Habertürk'te canlı yayında Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Akdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi.
Epey zamandır siyasi gelişmeleri takip etmediğini söyleyen Akdoğan "Eşimin siyasetle hiç ilgisi yok. Salı günü Devlet Bey'in, Çarşamba günü sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısını takip eder. Kahvaltı yapıyorduk, bir an çatal elimden düştü. Hanım gayriihtiyari 'deprem mi oluyor' diye irkildi. 'Yok' dedim 'Daha önemli bir şey oluyor'. Devlet Bey konuşuyordu. Söylediği şeyler çok ileriydi. Devlet Bey'den bunları duyuca şok oldum, zihnim 20 kat hızlı çalışmaya başladı. Cümleleri anlamaya çalışıyorum. Umut hakkından bahsetti. Çalışılmış bir şeydi bu. Çok önemli hamleydi. Önce meslektaşlarımıza baktım, yorumlara baktım. Herkes şok halindeydi. Eveleyip, geveliyorlardı, nasıl pozisyon alacaklarını bilmedikleri için. Herkes top çeviren konuşmalar yaptılar" dedi.

'Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştiri de içeren açıklamasında Akdoğan şunları söyledi:

"Ben tabii arka planda neler yapıldığını bilmiyorum tabii. O günlerde şöyle yorum yaptım; ya çok büyük dalga geliyor, bir risk, tehlike var. Onun için içeride bütünlüğü muhafaza etmemiz lazım. Veya Suriye'de yeni bir denklem kuruluyor. Buna ön hazırlık olarak böyle bir şey yapılabilir. Veya Öcalan yaşlandı devlete hizmet etsin diye düşünüldü diye kafamdan geçiriyorum. Bunun devamı geldi sonra. Bu önemli bir inisiyatif. Bu konularla ilgilenen bir kişi olarak bundan büyük memnuniyet duydum. Türkiye açısından bu noktaya gelinmesi önemlidir. Devlet Bey'in burada yaptığı yüksek siyasettir. Paradigma seviyesinde yüksek seviyesindedir. Günlük siyasetin ötesinde yüksek siyaset yapmak demektir bu. Kimileri kartları yeniden karar, kimileri kart sallar. Günlük siyaset yaparsanız kart sallarsınız. Yüksek siyaset yaparsanız kart kararsınız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla ilgili ise Akdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Bir ülkede o ülkeyi yönetme kapasitesine sahip lider varsa o ülkeyi yönetir ve onun zemini oluşur. 2002'de AK Parti iktidara geldi. Tayyip Bey siyasi yasaklıydı. Sonra CHP'nin de desteğiyle anormal durum ortadan kaldırıldı. Çünkü ortada bir lider var. Bir lider varsa işin başında olmalı ve yönetmeli. Şimdi ihtiyaç olan bir liderlik var. Bu liderliği kim sergileyecek? Sergileyecek olan sayın Cumhurbaşkanıdır. Kaç yıl sergiler, seçilir, kaç oy alır, bu ayrı bir şey. Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin geleceği için kilit bir siyasi aktör olarak görmek gerekir. "

Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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