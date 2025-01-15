https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/60-yas-ustunde-yeni-fobi-olustu-ogle-saatlerinde-disari-cikmaya-korkuyorlar-1092694032.html
60 yaş üstünde yeni fobi oluştu: Öğle saatlerinde dışarı çıkmaya korkuyorlar
60 yaş üstünde yeni fobi oluştu: Öğle saatlerinde dışarı çıkmaya korkuyorlar
Sputnik Türkiye
Sinop Üniversitesinden bilim insanları, küresel ısınmayla birlikte günün en sıcak saatlerinde dışarıya çıkamamaları nedeniyle 60 yaş ve üstü bireylerde "öğle... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T11:39+0300
2025-01-15T11:39+0300
2025-01-15T11:39+0300
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İklim değişikliği endişesi 60 yaş ve üstü bireylerde "öğle fobisi" oluşturuyor60 yaş üstü iklim değişikliğinden nasıl etkileniyor?Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, 60 yaş ve üstü bireylerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiklerini araştırdı. Çalışma bölgesi olarak hava sıcaklıklarının yüksek olduğu, aşırı yağış ve sel baskını gibi sorunların sıklıkla yaşandığı Antalya'yı seçen araştırmacılar, yaşlıların iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkındaki fikir ve değerlendirmelerini tematik analiz tekniğiyle inceleyerek iklim değişikliğinden psikososyal açıdan nasıl etkilendiklerini ortaya koymaya çalıştı.En büyük sorun: Dışarı çıkamamak60 yaş ve üstü bireylerin iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle en sık deneyimledikleri sorunların dışarı çıkamamak ve sosyalleşememek olduğu vurgulanan çalışmada, bu bireylerde özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek seviyede olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkma fobisi geliştiği değerlendirildi.Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve mevsimsel değişimler ile insanların çevreye zarar vermesi ve hastalıklara yakalanma riskinin artması gibi nedenlerden dolayı kaygı bozukluğu yaşarken hem kendi hem de ailelerinin ve ülkelerinin geleceklerinden endişe duyuyor.Öğle fobisi nedir?Aynı zamanda Sinop Üniversitesinin 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik gerçekleştirdiği Sinop 3. Yaş Üniversitesi Projesi'nin yürütücüsü olan Işık, araştırmalarında elde ettikleri en önemli psikolojik bulgunun, "öğle fobisi" olduğunu vurguladı.Öğle fobisini, özellikle yaz aylarında öğle saatlerinde güneşe ya da yüksek sıcaklığa maruz kalmaktan korkma ve sosyalleşememe kaygısı şeklinde tanımlayan Işık, "Ayrıca geçmişte aşırı sıcaklığa maruz kalma nedeniyle yaşadıkları ya da şahit oldukları travmatik deneyimler de bu durumu tetikliyor." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html
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öğle fobisi, öğle fobisi nedir, yaşlılar sosyalleşme
öğle fobisi, öğle fobisi nedir, yaşlılar sosyalleşme
60 yaş üstünde yeni fobi oluştu: Öğle saatlerinde dışarı çıkmaya korkuyorlar
Sinop Üniversitesinden bilim insanları, küresel ısınmayla birlikte günün en sıcak saatlerinde dışarıya çıkamamaları nedeniyle 60 yaş ve üstü bireylerde "öğle fobisi" geliştiğini tespit etti.
İklim değişikliği endişesi 60 yaş ve üstü bireylerde "öğle fobisi" oluşturuyor
60 yaş üstü iklim değişikliğinden nasıl etkileniyor?
Sinop Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, 60 yaş ve üstü bireylerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiklerini araştırdı. Çalışma bölgesi olarak hava sıcaklıklarının yüksek olduğu, aşırı yağış ve sel baskını gibi sorunların sıklıkla yaşandığı Antalya'yı seçen araştırmacılar, yaşlıların iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkındaki fikir ve değerlendirmelerini tematik analiz tekniğiyle inceleyerek iklim değişikliğinden psikososyal açıdan nasıl etkilendiklerini ortaya koymaya çalıştı.
En büyük sorun: Dışarı çıkamamak
60 yaş ve üstü bireylerin iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle en sık deneyimledikleri sorunların dışarı çıkamamak ve sosyalleşememek olduğu vurgulanan çalışmada, bu bireylerde özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının en yüksek seviyede olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkma fobisi geliştiği değerlendirildi.
Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan kuraklık ve mevsimsel değişimler ile insanların çevreye zarar vermesi ve hastalıklara yakalanma riskinin artması gibi nedenlerden dolayı kaygı bozukluğu yaşarken hem kendi hem de ailelerinin ve ülkelerinin geleceklerinden endişe duyuyor.
Aynı zamanda Sinop Üniversitesinin 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik gerçekleştirdiği Sinop 3. Yaş Üniversitesi Projesi'nin yürütücüsü olan Işık, araştırmalarında elde ettikleri en önemli psikolojik bulgunun, "öğle fobisi" olduğunu vurguladı.
Öğle fobisini, özellikle yaz aylarında öğle saatlerinde güneşe ya da yüksek sıcaklığa maruz kalmaktan korkma ve sosyalleşememe kaygısı şeklinde tanımlayan Işık, "Ayrıca geçmişte aşırı sıcaklığa maruz kalma nedeniyle yaşadıkları ya da şahit oldukları travmatik deneyimler de bu durumu tetikliyor." diye konuştu.