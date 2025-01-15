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24 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Nicole Kidman'ın yeni filmi beklenti yaratıyor
24 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Nicole Kidman'ın yeni filmi beklenti yaratıyor
Sputnik Türkiye
24 Ocak haftasında vizyona girecek filmler arasında yer alan Kurt Adam adlı yabancı film, korku ve gerilim türünü sevenler için sinemalara geliyor. Öte yandan... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
nicole kidman
yabancı sinema
yerli sinema
harris dickinson
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Ocak ayında gösterime girecek iki yeni yabancı film bu haftanın beklenti yaratan filmleri arasında. Nicole Kidman'ın başarılı ve güçlü bir yöneticiyi canlandırdığı Babygirl filminde, genç ve deneyimsiz iş arkadaşıyla romantik ve ateşli bir ilişki yaşayan bir kadının macerası konu ediliyor. BabygirlNicole Kidman'ın güçlü bir CEO'yu canlandırdığı drama ve gerilim filmi Babygirl'de, güçlü bir CEO kendinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atıyor. Kidman'ın canlandırdığı başarılı kadın CEO, hızla genç stajyerin yörüngesine girer. Genç stajyeri ise Harris Dickinson canlandırıyor. Kurt AdamKorku ve gerilim türünde yabancı yapım Kurt Adam filminde, Julia Garner ile Christopher Abbott başrolde. Uzak bir çiftlik evinde yaşayan bir aile, görünmeyen bir yaratık tarafından saldırıya uğrar, ancak gece ilerledikçe baba bir yaratığa dönüşmeye başlar. Anne ve küçük kızının hayatta kalma macerası gerilim severler için 24 Ocak'ta vizyona giriyor.Tete ve Masal: Rüyalar DiyarıEngin Altan Düzyatan ve usta oyuncuların yer aldığı aile filmi 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' adlı yerli yapımın kahramanı küçük kız, bir masal diyarına yolculuk yapıyor. Filmin oyuncularından Pelin Karahan, film için "Çocuk filmi diyoruz ama ben hep yanına bir not koyuyorum, bu büyüklere de hitap eden bir film" açıklamasını yapıyor. YahudaDerya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil'in başrollerini paylaştığı 'Yahuda' adlı korku filminde bir evli çiftin arasına kara kedi girer. En yakın arkadaşının kocasına aşık olan genç kadın, çifti ayırmak için çareyi büyücüye gitmekte bulur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/ocak-2025te-vizyona-girecek-filmler-yeni-yilda-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092062787.html
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24 ocak'ta vizyona girecek filmler
24 ocak'ta vizyona girecek filmler

24 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Nicole Kidman'ın yeni filmi beklenti yaratıyor

17:30 15.01.2025
© AP Photo / Richard Shotwell24 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Nicole Kidman'ın yeni filmi beklenti yaratıyor
24 Ocak'ta vizyona girecek filmler: Nicole Kidman'ın yeni filmi beklenti yaratıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Richard Shotwell
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24 Ocak haftasında vizyona girecek filmler arasında yer alan Kurt Adam adlı yabancı film, korku ve gerilim türünü sevenler için sinemalara geliyor. Öte yandan Nicole Kidman'ın üst düzey yöneticiyi canlandırdığı Babygirl filminde, başarılı bir CEO genç bir iş arkadaşına kapılıyor.
Ocak ayında gösterime girecek iki yeni yabancı film bu haftanın beklenti yaratan filmleri arasında. Nicole Kidman'ın başarılı ve güçlü bir yöneticiyi canlandırdığı Babygirl filminde, genç ve deneyimsiz iş arkadaşıyla romantik ve ateşli bir ilişki yaşayan bir kadının macerası konu ediliyor.

Babygirl

Nicole Kidman'ın güçlü bir CEO'yu canlandırdığı drama ve gerilim filmi Babygirl'de, güçlü bir CEO kendinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atıyor. Kidman'ın canlandırdığı başarılı kadın CEO, hızla genç stajyerin yörüngesine girer. Genç stajyeri ise Harris Dickinson canlandırıyor.

Kurt Adam

Korku ve gerilim türünde yabancı yapım Kurt Adam filminde, Julia Garner ile Christopher Abbott başrolde. Uzak bir çiftlik evinde yaşayan bir aile, görünmeyen bir yaratık tarafından saldırıya uğrar, ancak gece ilerledikçe baba bir yaratığa dönüşmeye başlar. Anne ve küçük kızının hayatta kalma macerası gerilim severler için 24 Ocak'ta vizyona giriyor.

Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

Engin Altan Düzyatan ve usta oyuncuların yer aldığı aile filmi 'Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı' adlı yerli yapımın kahramanı küçük kız, bir masal diyarına yolculuk yapıyor. Filmin oyuncularından Pelin Karahan, film için "Çocuk filmi diyoruz ama ben hep yanına bir not koyuyorum, bu büyüklere de hitap eden bir film" açıklamasını yapıyor.

Yahuda

Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil'in başrollerini paylaştığı 'Yahuda' adlı korku filminde bir evli çiftin arasına kara kedi girer. En yakın arkadaşının kocasına aşık olan genç kadın, çifti ayırmak için çareyi büyücüye gitmekte bulur.
Ocak 2025'te vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
YAŞAM
2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
26 Aralık 2024, 16:16
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