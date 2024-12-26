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2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
Sputnik Türkiye
Yeni yılın ilk ayında birbirinden benzersiz yerli ve yabancı sinema filmleri vizyona girecek. Nicole Kidman'ın CEO'yu canlandırdığı 'Babygirl' filmi, Cillian... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:16+0300
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yaşam
hülya avşar
uğur yücel
yabancı sinema
yerli sinema
cillian murphy
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Yeni yılda Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrollerindeki 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı dramatik komedi yerli yapım, Ocak 2025'in beklenti yaratan filmlerinden sadece bir tanesi. 1922 yapımı aynı isimli klasik filmden uyarlanan Nosferatu filmi ise dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Aşkın Dünkü ÇocuklarıKaradeniz'in en büyüleyici şehirlerinden biri olan Ünye'den San Francisco'ya uzanan Aşkın Dünkü Çocukları, 70'li yıllardan günümüze gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın yaptığı filmde usta oyuncular rol alıyor. Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Jessica May ve Ümit Çırak filmin kadrosundaki oyunculardan bazıları. İzleyiciye yüksek seyir zevki sunarken duygu yüklü anlar yaşatmaya hazırlanan Aşkın Dünkü Çocukları, 31 Ocak'ta vizyona girecek. Small Things Like Theseİrlanda'da 1985 yılında geçen filmde kömürcülük yapan fedakar baba Bill Furlong, yerel manastırın sakladığı rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi şok edici gerçeklerini ortaya çıkarır. Başrollerinde Cillian Murphy, Clare Dunne, Emily Watson'un oynadığı Small Things Like These adlı film, 3 Ocak'ta Türkiye'de gösterime girecek.BabygirlNicole Kidman'ın güçlü bir CEO'yu canlandırdığı drama ve gerilim filmi Babygirl'de, güçlü bir CEO kendinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atıyor. NosferatuPerili genç bir kadın ile ona aşık olan vampir arasındaki saplantının anlatıldığı, gotik bir hikaye olan Nosferatu, 1922 yapımı aynı isimli klasik filmden uyarlandı. Robert Eggers'in yönetmenliğini yaptığı Nosferatu'nun başrollerinde Jonny Depp'in kızı Lily-Rose Depp ve yine ünlü bir aileden gelen Bill Skarsgard yer alıyor.Hüddam 5: ZuhurVizyona girecek filmler arasında yer alan tek korku filmi, Hüddam 5: Zuhur 3 Ocak 2025'te vizyona giriyor. "Yeni bir başlangıç mı, yoksa karanlık bir sır mı?" sorusuyla başlayan yerli korku filminde Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Fatma'nın macerası böylece başlar.Kurt AdamKorku ve gerilim türünde yabancı yapım Kurt Adam filminde, Julia Garner ile Christopher Abbott başrolde. Uzak bir çiftlik evinde yaşayan bir aile, görünmeyen bir hayvan tarafından saldırıya uğrar, ancak gece ilerledikçe baba tanınmaz bir şeye dönüşmeye başlar. FahrinaytKomedi Türk filmi Fahrinayt, yeni patronunun gözüne girmeye çalışırken kendisini türlü aksiliklerin içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Entellektüel bir kişi olan Fahri, naif yapısıyla bazen safça hareket eder. Leyla’ya aşık olan Fahri, son işinden de kovulduktan sonra icraya düşer. Bu sırada Leyla, onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Bu sefer işten kovulmamaya kararlı olan Fahri, patronu Kamil’in gözüne girebilmek için Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemeye karar verir. Ancak bu sırada aksilikler onun peşini bırakmaz.Tur RehberiCem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş ve Eda Akalın'ın başrolünde olduğu Tur Rehberi filminde Ercüment yaşlı bir turist kafilesini gezdirir. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?Aşkın İziRomantik türde yabancı yapım Aşkın İzi filminde, Shaw, Rule'u gördüğünden beri ona aşıktır. Ancak Rule onu uygun bir eş olarak görmez ancak içki ve sır dolu bir gece, ilişkilerini veya birbirlerini mahvetmeden birlikte olup olamayacaklarını sorgulamalarına yol açar.DoğuluSavaş Satış, Onur Akbay ve Melih Özkaya'nın oynadığı yerli drama türündeki Doğulu filminde, Fırat Doğulu ve Can yoldaşı Akın, uzun yıllar kaldıkları cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulurlar. Adaletin bittiği yerde intikam başlar felsefesiyle Fırat ve Can, geçmişin hesaplarını kapatmaya kararlıdır.Kusursuz ArkadaşKorku gerilim türü Kusursuz Arkadaş filminde, Homeland dizisinden Rupert Friend, Boys dizisinden Jack Quaid başrolde. Bir milyarderin ölümü, Iris ve arkadaşlarının göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında bir dizi olayı tetikler. Gerilim dolu bir macera başlar. Acı Kahve3 Ocak 2025'te vizyona girecek filmler arasındaki son film, komedi ve dram türündeki Acı Kahve adlı yerli sinema filmi. Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman ve Reha Özcan'ın başrollerinde olduğu filmde, nişan için bir araya gelen iki aile, damadın cinayetini ortaya çıkartır. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.Curse of the Sin EaterOcak ayının bir başka korku filminde, yoksul bir inşaat işçisi, milyarlarca doları miras almak için ölmekte olan bir iş imparatoruyla anlaşma yapar. Ancak adamın korkunç günahları yüzünden kendisinin de lanetlendiğini keşfeder. Curse of the Sin Eater adlı yabancı korku filminde Carter Shimp ve Elizabeth Laidlaw birlikte rol alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/3-ocakta-vizyona-girecek-filmler-2025te-sinemaseverleri-bekleyen-yerli-ve-yabanci-yapimlar-1092023376.html
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hülya avşar, uğur yücel, yabancı sinema, yerli sinema, cillian murphy, nicole kidman
hülya avşar, uğur yücel, yabancı sinema, yerli sinema, cillian murphy, nicole kidman

2025'in Ocak ayında vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar

16:16 26.12.2024 (güncellendi: 16:58 26.12.2024)
© FotoğrafOcak 2025'te vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
Ocak 2025'te vizyona girecek filmler: Yeni yılda sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf
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Yeni yılın ilk ayında birbirinden benzersiz yerli ve yabancı sinema filmleri vizyona girecek. Nicole Kidman'ın CEO'yu canlandırdığı 'Babygirl' filmi, Cillian Murphy'nin İrlanda'da geçen 'Small Things Like These' filmi, bunlardan sadece bazıları.
Yeni yılda Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrollerindeki 'Aşkın Dünkü Çocukları' adlı dramatik komedi yerli yapım, Ocak 2025'in beklenti yaratan filmlerinden sadece bir tanesi. 1922 yapımı aynı isimli klasik filmden uyarlanan Nosferatu filmi ise dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor.

Aşkın Dünkü Çocukları

Karadeniz'in en büyüleyici şehirlerinden biri olan Ünye'den San Francisco'ya uzanan Aşkın Dünkü Çocukları, 70'li yıllardan günümüze gelen bir aşk hikayesine odaklanıyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın yaptığı filmde usta oyuncular rol alıyor. Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Jessica May ve Ümit Çırak filmin kadrosundaki oyunculardan bazıları. İzleyiciye yüksek seyir zevki sunarken duygu yüklü anlar yaşatmaya hazırlanan Aşkın Dünkü Çocukları, 31 Ocak'ta vizyona girecek.

Small Things Like These

İrlanda'da 1985 yılında geçen filmde kömürcülük yapan fedakar baba Bill Furlong, yerel manastırın sakladığı rahatsız edici sırları keşfeder ve kendi şok edici gerçeklerini ortaya çıkarır. Başrollerinde Cillian Murphy, Clare Dunne, Emily Watson'un oynadığı Small Things Like These adlı film, 3 Ocak'ta Türkiye'de gösterime girecek.

Babygirl

Nicole Kidman'ın güçlü bir CEO'yu canlandırdığı drama ve gerilim filmi Babygirl'de, güçlü bir CEO kendinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlayınca kariyerini ve ailesini tehlikeye atıyor.

Nosferatu

Perili genç bir kadın ile ona aşık olan vampir arasındaki saplantının anlatıldığı, gotik bir hikaye olan Nosferatu, 1922 yapımı aynı isimli klasik filmden uyarlandı. Robert Eggers'in yönetmenliğini yaptığı Nosferatu'nun başrollerinde Jonny Depp'in kızı Lily-Rose Depp ve yine ünlü bir aileden gelen Bill Skarsgard yer alıyor.

Hüddam 5: Zuhur

Vizyona girecek filmler arasında yer alan tek korku filmi, Hüddam 5: Zuhur 3 Ocak 2025'te vizyona giriyor. "Yeni bir başlangıç mı, yoksa karanlık bir sır mı?" sorusuyla başlayan yerli korku filminde Fatma, uzun süredir içinde bulunduğu depresyondan kurtulmak ister. Hayata tekrardan başlamanın kendisine iyi gelebileceğini düşünen Fatma, şehir dışında yaşayan Ayşe adında felçli yatalak bir hastanın bakımını üstlenir. Fatma'nın macerası böylece başlar.

Kurt Adam

Korku ve gerilim türünde yabancı yapım Kurt Adam filminde, Julia Garner ile Christopher Abbott başrolde. Uzak bir çiftlik evinde yaşayan bir aile, görünmeyen bir hayvan tarafından saldırıya uğrar, ancak gece ilerledikçe baba tanınmaz bir şeye dönüşmeye başlar.

Fahrinayt

Komedi Türk filmi Fahrinayt, yeni patronunun gözüne girmeye çalışırken kendisini türlü aksiliklerin içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Entellektüel bir kişi olan Fahri, naif yapısıyla bazen safça hareket eder. Leyla’ya aşık olan Fahri, son işinden de kovulduktan sonra icraya düşer. Bu sırada Leyla, onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Bu sefer işten kovulmamaya kararlı olan Fahri, patronu Kamil’in gözüne girebilmek için Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemeye karar verir. Ancak bu sırada aksilikler onun peşini bırakmaz.

Tur Rehberi

Cem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş ve Eda Akalın'ın başrolünde olduğu Tur Rehberi filminde Ercüment yaşlı bir turist kafilesini gezdirir. Hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bu turda katılımcıları hayatta tutabilmek zorunda olan bir tur rehberinin komik, adrenalin dolu ve heyecanlı mücadelesinde kazanan kim olacak?

Aşkın İzi

Romantik türde yabancı yapım Aşkın İzi filminde, Shaw, Rule'u gördüğünden beri ona aşıktır. Ancak Rule onu uygun bir eş olarak görmez ancak içki ve sır dolu bir gece, ilişkilerini veya birbirlerini mahvetmeden birlikte olup olamayacaklarını sorgulamalarına yol açar.

Doğulu

Savaş Satış, Onur Akbay ve Melih Özkaya'nın oynadığı yerli drama türündeki Doğulu filminde, Fırat Doğulu ve Can yoldaşı Akın, uzun yıllar kaldıkları cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulurlar. Adaletin bittiği yerde intikam başlar felsefesiyle Fırat ve Can, geçmişin hesaplarını kapatmaya kararlıdır.

Kusursuz Arkadaş

Korku gerilim türü Kusursuz Arkadaş filminde, Homeland dizisinden Rupert Friend, Boys dizisinden Jack Quaid başrolde. Bir milyarderin ölümü, Iris ve arkadaşlarının göl kenarındaki malikanesine yaptıkları hafta sonu gezisi sırasında bir dizi olayı tetikler. Gerilim dolu bir macera başlar.

Acı Kahve

3 Ocak 2025'te vizyona girecek filmler arasındaki son film, komedi ve dram türündeki Acı Kahve adlı yerli sinema filmi. Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman ve Reha Özcan'ın başrollerinde olduğu filmde, nişan için bir araya gelen iki aile, damadın cinayetini ortaya çıkartır. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır.

Curse of the Sin Eater

Ocak ayının bir başka korku filminde, yoksul bir inşaat işçisi, milyarlarca doları miras almak için ölmekte olan bir iş imparatoruyla anlaşma yapar. Ancak adamın korkunç günahları yüzünden kendisinin de lanetlendiğini keşfeder. Curse of the Sin Eater adlı yabancı korku filminde Carter Shimp ve Elizabeth Laidlaw birlikte rol alıyor.
3 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 2025'te sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı filmler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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3 Ocak'ta vizyona girecek filmler: 2025'te sinemaseverleri bekleyen yerli ve yabancı yapımlar
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