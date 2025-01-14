https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/turk-hava-yollari-yillar-sonra-bingaziye-ilk-seferini-gerceklestirdi-1092672531.html
Türk Hava Yolları yıllar sonra Bingazi'ye ilk seferini gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları yıllar sonra Bingazi'ye ilk seferini gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Bingazi ile İstanbul arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması çabaları kapsamında Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı, Libya Sivil Havacılık... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T18:14+0300
2025-01-14T18:14+0300
2025-01-14T18:14+0300
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Bingazi ile İstanbul arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması çabaları kapsamında Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı, Libya Sivil Havacılık Bakanlığı'nın himayesinde Türk Hava Yolları’nın (THY) yıllar sonra gerçekleşen ilk seferini kabul etti.THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti.Yaklaşık 2.5 saatlik seferin ardından Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.Düzenlenen törene Sivil Havacılık Bakanı’nın başkanlığındaki üst düzey Libya heyeti, çok sayıda Temsilciler Meclisi üyesi ve resmi davetli, Türk tarafından ise THY Genel Müdürü, Türkiye’nin Libya Büyükelçisi ve çok sayıda Türk yetkili katıldı.Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi'ye uçuşların yeniden başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Ekşi, Bingazili yolcuları haftada 3 sefer yapılacak uçuşlarla dünyaya bağladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya’da haftalık seferlerimizi 8’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız. Başlattığımız seferlerin Bingazi’ye, bölge halkına, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220629/turk-hava-yollari-ve-sirbistanin-ulusal-havayolu-sirketi-air-serbia-arasinda-isbirligi-1058089847.html
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libya, bingazi, istanbul, türk hava yolları (thy), sefer
libya, bingazi, istanbul, türk hava yolları (thy), sefer
Türk Hava Yolları yıllar sonra Bingazi'ye ilk seferini gerçekleştirdi
Bingazi ile İstanbul arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması çabaları kapsamında Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı, Libya Sivil Havacılık Bakanlığı'nın himayesinde Türk Hava Yolları’nın yıllar sonra gerçekleşen ilk seferini kabul etti.
Bingazi ile İstanbul arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması çabaları kapsamında Bingazi’deki Benina Uluslararası Havalimanı, Libya Sivil Havacılık Bakanlığı'nın himayesinde Türk Hava Yolları’nın (THY) yıllar sonra gerçekleşen ilk seferini kabul etti.
THY uçağı, 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Bingazi'ye sefer için İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket etti.
Yaklaşık 2.5 saatlik seferin ardından Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular çiçeklerle karşılandı.
Düzenlenen törene Sivil Havacılık Bakanı’nın başkanlığındaki üst düzey Libya heyeti, çok sayıda Temsilciler Meclisi üyesi ve resmi davetli, Türk tarafından ise THY Genel Müdürü, Türkiye’nin Libya Büyükelçisi ve çok sayıda Türk yetkili katıldı.
Törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bingazi'ye uçuşların yeniden başlatılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ekşi, Bingazili yolcuları haftada 3 sefer yapılacak uçuşlarla dünyaya bağladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, “Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya’da haftalık seferlerimizi 8’e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız. Başlattığımız seferlerin Bingazi’ye, bölge halkına, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.